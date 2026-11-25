Le message est arrivé jusqu'en Russie, le PSG va probablement se renforcer sur le plan offensif lors du marché hivernal des transferts. Francis Cagigao, directeur sportif du Spartak Moscou, a déjà fait savoir que seul un club comme Paris pouvait s'offrir Ezequiel Barco, le milieu offensif argentin sous contrat avec l'équipe russe jusqu'en 2030.

Le Paris Saint-Germain a pris deux uppercuts avec les graves blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, pour qui la saison est d'ores et déjà terminée. Mais le club de la capitale a l'avantage d'avoir des moyens financiers qui lui permettent de se renforcer en janvier prochain, même si Luis Enrique n'est pas en panique . Et forcément, certains clubs sont prêts à donner un coup de main au PSG en échange d'un énorme chèque.

C'est par exemple le cas du Spartak Moscou, dont le directeur sportif a fait un énorme appel du pied à son homologue parisien, Luis Campos. Se confiant au média russe, Championat , Francis Cagigao a fait savoir qu'Ezequiel Barco n'était pas à vendre, mais a tout de suite ajouté que le milieu offensif argentin de 27 ans avait une clause libératoire que seul un club comme le Paris Saint-Germain pouvait lever.

Bien sûr, si l'opportunité de rejoindre un club du calibre du PSG se présente, ce serait un plaisir - Ezequiel Barco, joueur du Spartak Moscou au moment où des rumeurs l'envoient au PSG

J'essaie de vivre au présent et de ne pas trop me projeter sur l'avenir. J'apprécie vraiment le moment présent. Mon prochain objectif est de remporter un titre de champion avec le Spartak. C'est l'un de mes plus grands rêves, et j'espère vraiment qu'il se réalisera », a confié Barco toujours dans le média russe. Cependant, informé des propos de son directeur sportif sur le PSG, le joueur argentin a reconnu que cela ne laissait pas insensible

Pour l'instant, le PSG n'a pas contacté le Spartak Moscou, mais on sait que Luis Campos sait négocier avec les clubs russes, la signature de Matvei Safonov lors du mercato 2024 l'ayant démontré. De son côté, Ezequiel Barco a été interrogé sur son avenir, et le joueur argentin a très prudemment tapé en touche. «», a confié Barco toujours dans le média russe. Cependant, informé des propos de son directeur sportif sur le PSG, le joueur argentin a reconnu que cela ne laissait pas insensible

« Pour l'instant, mon objectif est de jouer ici et d'aider le Spartak. Mais, bien sûr, si l'opportunité de rejoindre un club de ce calibre (Ndlr : le PSG) se présente, ce serait un plaisir, a reconnu Ezequiel Barco en réponse à une question sur les propos de Francis Cagigoa. C'est toujours agréable d'entendre ce genre de choses, mais il faut rester humble et garder la tête haute. Comme je l'ai dit, je suis entièrement concentré sur le Spartak en ce moment. »