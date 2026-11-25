OL : Carlos Vicens dévoile son groupe contre Lilleström
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Pour la réception de Lilleström, jeudi soir en Ligue Europa, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais a dévoilé son groupe.
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Là dans les bons moments et sans courage dans les mauvais
OL-Lillestrom : Le Groupama Stadium va sonner creux
C'c'est pas une légende et tu le sais bien !!! Même t'es collègues l'avoue que 1 billet vaut 3 personnes
YL : Le PSG chute face à la Roma
"deux buts encaissés par Paratici, auteur d’un doublé"... Relisez-vous.
Cyril Hanouna vote à droite, Guingamp ne pouvait pas l'accepter
pourtant les supporter parisiens ne s interrogent pas sur le Qatar.... droit de l homme, magouilles, financeent du terrorisme. donc eux sont la pour le foot, et ca ne les derangent pas. Que le president soit blanc juif noir ou bouddiste. tant qu ils voient des buts, le reste....
Cyril Hanouna vote à droite, Guingamp ne pouvait pas l'accepter
peut etre parce qu on parle de foot.....
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15