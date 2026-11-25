Cyril Hanouna a démenti une éventuelle arrivée au capital de l’EA Guingamp. Mais l’animateur reste intéressé par le monde du football et pourrait bien débarquer dans un grand club français à l’avenir.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe en début de semaine : une rencontre était prévue entre la direction de l’En Avant Guingamp et Cyril Hanouna pour discuter d’une possible entrée de l’animateur au capital du club breton. 24 heures plus tard, tout était déjà terminé entre les deux parties, l’EAG renonçant à l’arrivée du présentateur de W9, visiblement trop impopulaire aux yeux des supporters. Cyril Hanouna est justement revenu sur cet épisode : « Un jour si je peux reprendre la présidence d’un club, je le ferai. Tout le monde m’a vu président d’En Avant Guingamp mais là, ce n’était pas du tout à l’ordre du jour. C’était vraiment pour aider Guingamp et les mettre en relation avec des mecs qui veulent investir dans le club » a lancé l’ex-vedette de C8.

Cyril Hanouna a lâché une précision qui a mis le feu aux poudres. « Je suis sur un autre club, un beau club de Ligue 1, mais je ne peux rien dire. Si j’ai un conseil à vous donner comme l’a dit mon ami et frère Nasser al-Khelaïfi, le football, tu es sûr de perdre de l’argent, toujours » a-t-il lâché. Même si le club évolue en Ligue 2, les supporters du FC Nantes ont immédiatement pensé que leur club pouvait être concerné, alors que Waldemar Kita cherche désespérément à vendre.

« Waldemar t'as pas fait ça ? » a ainsi publié, inquiet, l’insider nantais Emmanuel Merceron. « Pas dit qu'Hanouna le sache (que Nantes est en Ligue 2) et il peut aussi parler de stature » a-t-il ajouté. Chez les supporters nantais, une potentielle arrivée de Cyril Hanouna à l’actionnariat du club ne soulèverait pas les foules, au vu des réactions au tweet de l’insider nantais. Reste maintenant à savoir de quel club parlait l’animateur de Fun Radio et de W9 et si sa potentielle arrivée dans le football français et possiblement en Ligue 1 se confirmera dans les mois à venir.