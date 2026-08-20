OM : Le renseignement marseillais a encore frappé

Le mercato effectué par l'OM jusqu'à présent a le don de désespérer les supporters marseillais, qui ne veulent même plus croire en la capacité de leur club à recruter les joueurs ciblés.

A 10 jours de la fin du mercato, les supporters marseillais se font une raison et ne veulent même plus croire aux rumeurs qui sortent sur l’intérêt de leur club pour certains joueurs. Bien sur que Grégory Lorenzi est obligé d’anticiper sur certaines pistes en cas de départs majeurs dans l’effectif marseillais, ou s’il reçoit un jour le feu vert de Frank McCourt pour recruter.

La dernière piste en date évoquée par Foot Mercato a le don de résumer cette situation jamais vue à Marseille. Ainsi, les dirigeants olympiens apprécient le profil de Rafik Belghali, qui sort d’une Coupe du monde intéressante avec les Fennecs. L’homme de couloir évolue actuellement à l’Hellas Vérone, mais sa formation demande 10 millions d’euros pour le laisser partir. Sassuolo est proche de rafler la mise, après un accord oral obtenu sur cette somme, mais cet intérêt ne s’est pas concrétisé pour le moment.

Le média spécialisé précise que l’OM est très chaud sur cette piste, et que « l’Olympique de Marseille s’est penché récemment sur le cas du Fennec et a fait bien plus que prendre de simples renseignements sur le profil de l’Algérien ». Une phrase qui a eu le don de faire bondir les supporters marseillais, pour qui pour le moment, prendre des renseignements est la seule chose que leur club peut faire.

« Le service de renseignement marseillais a encore frappé », « L’Olympique du renseignement », fleurissent maintenant sur chaque rumeur d’un intérêt pour l’OM. Car en attendant les éventuelles offres, les joueurs passent tous sous le nez de l’OM et les autres clubs se renforcent. C’est le lot de la situation actuelle de la formation de Bruno Genesio, qui doit être en train de se demander s’il aura au moins un renfort cet été.