OM : Le renseignement marseillais a encore frappé

Sulc est hors de forme, ça m'étonne qu'il parte pour 25m€.. même pour 15
T'a de la chance que ne soit pas dans des trous
Ce fût dur et le goal average en a pris un coup c'est dommage mais Monaco devrait faire le boulot au retour.
Foot mercato. le media specialisé. OMG. ptdrrr. ion en est là!
tkt tout le monde sait qui vous etes. des PARASITES. et tu crois qu a part DD qui est parti parce que vous etes des purs connards, tu crois franchement que qq un ecoute ce que tu dis. OMg. t es tellement drole et imbus de ta personne. comme ton ptin de gourou de merde
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