OM : Le Real met Endrick en vente, Marseille arrive

Cantonné à un rôle de troisième couteau sur le banc du Real Madrid, Endrick ne fait pas partie des plans de Xabi Alonso, lequel a été clair avec lui. Placé sur le marché pour janvier prochain, le Brésilien va sans aucun doute être de nouveau lié à l'OM.

A son arrivée en juillet 2024, Endrick débarquait en provenance du Brésil avec l'étiquette d'immense phénomène du football mondial. Ses premiers pas dans le monde professionnel avec Palmeiras avait été jugés plus que prometteurs par le Real Madrid qui n'avait pas hésité à poser 60 millions d'euros pour doubler la concurrence et s'assurer ses services.

E. Moreira de Sousa Brésil • Âge 19 • Attaquant Champions League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais sous les ordres de Carlo Ancelotti, sa première saison à Chamartin ne s'est pas passée comme prévu. Entre faible temps de jeu et critiques publiques de la part de son entraîneur sur son style de jeu, Endrick attendait sans aucun doute l'arrivée de Xabi Alonso pour relancer sa carrière madrilène. Force est de constater qu'il connait semblable fortune aujourd'hui, au point de réfléchir à partir en janvier. Une bénédiction pour l' Olympique de Marseille , qui a regardé sa situation de très près pendant l'été

L'OM et Endrick, l'histoire bientôt relancée ?

L'OM et le Real Madrid ont eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger pendant le dernier mercato estival. En cause, un dossier Dani Ceballos particulièrement délicat, qui n'a finalement mené à rien. Mais le milieu de terrain espagnol n'était pas le seul sujet des échanges entre les deux clubs puisque Endrick a lui aussi fait l'objet de discussions poussées, révélait récemment Defensa Central. Des négociations qui pourraient bien reprendre, puisque The Touchline a indiqué sur X que le Brésilien ne faisait pas partie des plans de Xabi Alonso et que le Real Madrid était ouvert à une vente en janvier.

La situation sportive extrêmement délicate d'Endrick pourrait donc bien pousser l'Olympique de Marseille à retenter sa chance l'hiver prochain. Si le compte X parle d'une vente, les chances marseillaises seront probablement très minces puisque le Real Madrid n'aura certainement pas envie de s'asseoir sur les 60 ME investis pour le recruter. Dans le cas d'un éventuel prêt, Pablo Longoria et Medhi Benatia auront tout intérêt à convaincre le joueur et leurs homologues madrilènes.