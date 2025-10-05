ICONSPORT_271638_0233

OM : Cette recrue fait une statue à Mehdi Benatia

OM05 oct. , 19:38
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille a vécu une semaine parfaite. Largement victorieux en Ligue des champions face à l’Ajax, les Olympiens ont remis le couvert ce samedi à Metz. Une victoire certes, mais sans prendre de but. Nayef Aguerd s’en est réjoui à la fin du match.
L’Olympique de Marseille enchaîne un quatrième succès de rang ce samedi du côté de Metz. Les hommes de Roberto de Zerbi ont facilement disposé du promu (3-0). À la fête offensivement, l’OM a également été solide sur le plan défensif. Grâce à un mercato ambitieux, le club de la cité phocéenne s’est trouvé une charnière très solide. En Ligue 1, les Olympiens n’ont concédé qu’un but sur les quatre dernières journées. Symbole de cette solidité retrouvée, Nayef Aguerd, le défenseur marocain s’est imposé très rapidement comme indispensable à la formation de Roberto de Zerbi.

Nayef Aguerd remercie l’OM

Après la rencontre, l’ancien défenseur du Stade Rennais s’est exprimé sur son arrivée dans le sud de la France. Le Marocain a tenu à remercier les dirigeants marseillais pour l’aide à l’intégration au sein de l’effectif. « Je voudrais aussi remercier le club, car ils m’ont beaucoup aidé à m’adapter. Les joueurs, le coach, Mehdi, que je connais depuis longtemps, ont tous facilité mon intégration, » explique-t-il avant de poursuivre sur ce que lui demande son entraîneur. « Franchement, c’est lié au style de jeu du coach, tout le mérite lui revient. Sa philosophie me correspond : j’aime jouer haut, presser, dominer le jeu. C’est aussi pour cela que je suis venu. Autour de moi, il y a des joueurs expérimentés, comme Balerdi ou Pavard. C’est plus facile de s’intégrer quand on évolue avec autant de qualité, » conclut-il. Très heureux à Marseille, Aguerd est dans la défense à trois de Roberto de Zerbi l’un des éléments principaux. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 avec les Lions de l’Atlas, Aguerd a trouvé un club à sa taille.  

Derniers commentaires

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

T as vu le milieu ? On ne peut meme pas appeler ça un milieu il n y a que des offensifs...

Premier coup de gueule à l'OL

Le milieu était cramé et ils ont attendu la 80eme pour changer ... Un Fofana qui va nous faire regretter le départ de Mikautadze ... Maitland qui fait de plus en plus preuve de nonchalance ... Et faire un marquage en zone sur un corner à la 96eme, c'est lunaire !! C'est du marquage individuel à ce moment du match ! Allez hop, la trêve et on revient vs Nice

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Allez paname allez les titis !!!!

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Non mais la compo du PSG c'est plus l'équipe B c'est l'equipe C 😅 Là Luis Enrique il ne respecte plus Lille ni la L1 🤣

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Warren JPP il arrive même pas à sortir des passes propres à 2 mètres ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

