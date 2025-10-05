OM : Cette recrue fait une statue à Mehdi Benatia

L’Olympique de Marseille a vécu une semaine parfaite. Largement victorieux en Ligue des champions face à l’Ajax, les Olympiens ont remis le couvert ce samedi à Metz. Une victoire certes, mais sans prendre de but. Nayef Aguerd s’en est réjoui à la fin du match.

L’Olympique de Marseille enchaîne un quatrième succès de rang ce samedi du côté de Metz. Les hommes de Roberto de Zerbi ont facilement disposé du promu (3-0). À la fête offensivement, l’OM a également été solide sur le plan défensif. Grâce à un mercato ambitieux, le club de la cité phocéenne s’est trouvé une charnière très solide. En Ligue 1, les Olympiens n’ont concédé qu’un but sur les quatre dernières journées. Symbole de cette solidité retrouvée, Nayef Aguerd, le défenseur marocain s’est imposé très rapidement comme indispensable à la formation de Roberto de Zerbi.

Nayef Aguerd remercie l’OM

Après la rencontre, l’ancien défenseur du Stade Rennais s’est exprimé sur son arrivée dans le sud de la France. Le Marocain a tenu à remercier les dirigeants marseillais pour l’aide à l’intégration au sein de l’effectif. « Je voudrais aussi remercier le club, car ils m’ont beaucoup aidé à m’adapter. Les joueurs, le coach, Mehdi, que je connais depuis longtemps, ont tous facilité mon intégration, » explique-t-il avant de poursuivre sur ce que lui demande son entraîneur. « Franchement, c’est lié au style de jeu du coach, tout le mérite lui revient. Sa philosophie me correspond : j’aime jouer haut, presser, dominer le jeu. C’est aussi pour cela que je suis venu. Autour de moi, il y a des joueurs expérimentés, comme Balerdi ou Pavard. C’est plus facile de s’intégrer quand on évolue avec autant de qualité, » conclut-il. Très heureux à Marseille, Aguerd est dans la défense à trois de Roberto de Zerbi l’un des éléments principaux. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 avec les Lions de l’Atlas, Aguerd a trouvé un club à sa taille.