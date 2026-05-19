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Florentino Pérez

Real : Pérez connaît son adversaire pour les élections

Liga19 mai , 13:40
parHadrien Rivayrand
0
Dans quelques jours, le Real Madrid connaîtra des élections pour sa présidence. Florentino Pérez reste le grand favori, mais il devra faire face à de la concurrence.
Le Real Madrid traverse une période d’incertitude et cherche à se rassurer. Florentino Pérez, malgré son statut de figure historique du club, fait l’objet de critiques croissantes de la part des amoureux de l'institution espagnole. Le président actuel sera de nouveau soumis au vote prochainement, et cette fois, la concurrence pourrait être plus sérieuse, avec notamment la présence d’Enrique Riquelme.

Riquelme plus ambitieux que jamais 

L’homme d’affaires de 37 ans porte un projet ambitieux et souhaite ouvrir un nouveau cycle au Real Madrid. Présent lors d’un événement caritatif de la Clínica Menorca à la Ciudad de la Raqueta, Riquelme a réaffirmé sa volonté de prendre la tête du club madrilène et a promis un projet séduisant pour les supporters du Real :
« Nous travaillons encore dessus, on nous a laissé très peu de temps pour organiser quelque chose qui ait réellement du sens, quelque chose de bien pour le Real Madrid. Nous ne comptons pas perdre notre temps et dans les prochains jours, deux ou trois jours, nous déciderons de ce que nous allons faire.
Si nous y allons, ce sera quelque chose qui aura vraiment du sens et qui sera enthousiasmant pour un nouveau Real Madrid pour les 10, 15 ou 20 prochaines années. »

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Selon ses déclarations, Riquelme, propriétaire et président du groupe Cox Energy, dispose du soutien financier nécessaire pour déposer sa candidature et viser la présidence du Real Madrid. Une véritable bataille s’annonce, et Florentino Pérez devra rester vigilant pour assurer son avenir. Les supporters et observateurs madrilènes attendent surtout un projet clair, capable de ramener des trophées majeurs. L’éventuel retour de José Mourinho est évoqué avec insistance, même si les défis seront très nombreux pour le Portugais.
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Derniers commentaires

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Clairement. C'est à Toulouse qu'on rate le coche.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Je pense que beaucoup on oublié le niveau collectif qu'on avait avant l'arrivée de Fonseca. La qualité des ressortie de balle, les plans de jeu mis en place, le collectif global, l'intégration du centre de formation... on avait rien de tous ca avant. Que ce soit Génésio, Garcia, Blanc le plagiste, ou Sage, on avait rien de tous ça. Il fait des erreurs effectivement, on est loin du niveau affiché avant son arrivé.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

sois patient sidney ... on reconstruit c'est déjà pas mal. (même si, c vrai,le match de dimanche m'a provoqué quelques irritations dans le slip, j'ai qd mm plus de mal à digerer toulouse)

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

le mec va mettre 600 patates pour racheter le club, liquider touuuuuus l'effectif et végéter à la 15eme place. Un visionnaire le mec. (Putain, je m'étais promis d’arrêter de répondre à toutes ces conneries qui servent à faire du clic).

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

tu tomberas de haut encore.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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