Real : Pérez connaît son adversaire pour les élections

Dans quelques jours, le Real Madrid connaîtra des élections pour sa présidence. Florentino Pérez reste le grand favori, mais il devra faire face à de la concurrence.

Le Real Madrid traverse une période d’incertitude et cherche à se rassurer. Florentino Pérez, malgré son statut de figure historique du club, fait l’objet de critiques croissantes de la part des amoureux de l'institution espagnole. Le président actuel sera de nouveau soumis au vote prochainement, et cette fois, la concurrence pourrait être plus sérieuse, avec notamment la présence d’Enrique Riquelme.

Riquelme plus ambitieux que jamais

L’homme d’affaires de 37 ans porte un projet ambitieux et souhaite ouvrir un nouveau cycle au Real Madrid. Présent lors d’un événement caritatif de la Clínica Menorca à la Ciudad de la Raqueta, Riquelme a réaffirmé sa volonté de prendre la tête du club madrilène et a promis un projet séduisant pour les supporters du Real :

« Nous travaillons encore dessus, on nous a laissé très peu de temps pour organiser quelque chose qui ait réellement du sens, quelque chose de bien pour le Real Madrid. Nous ne comptons pas perdre notre temps et dans les prochains jours, deux ou trois jours, nous déciderons de ce que nous allons faire.

Si nous y allons, ce sera quelque chose qui aura vraiment du sens et qui sera enthousiasmant pour un nouveau Real Madrid pour les 10, 15 ou 20 prochaines années. »

Selon ses déclarations, Riquelme, propriétaire et président du groupe Cox Energy, dispose du soutien financier nécessaire pour déposer sa candidature et viser la présidence du Real Madrid. Une véritable bataille s’annonce, et Florentino Pérez devra rester vigilant pour assurer son avenir. Les supporters et observateurs madrilènes attendent surtout un projet clair, capable de ramener des trophées majeurs. L’éventuel retour de José Mourinho est évoqué avec insistance, même si les défis seront très nombreux pour le Portugais.