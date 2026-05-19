ICONSPORT_351605_0173
Adem Avdić

PSG : Le remplaçant de Nuno Mendes repéré en Serbie

PSG19 mai , 14:30
parHadrien Rivayrand
0
Le Paris Saint-Germain aura pas mal de travail dans les semaines à venir sur le marché des transferts. Le club de la capitale cherche notamment un nouveau latéral gauche capable de faire souffler Nuno Mendes.
Le Paris Saint-Germain sera assurément l’un des clubs à suivre cet été lors du mercato. Luis Enrique ne souhaite pas révolutionner son effectif, mais veut néanmoins apporter quelques ajustements importants. Il se dit qu’aucun renfort n’est prévu au milieu de terrain, tandis que les changements pourraient concerner l’attaque, la défense et même le poste de gardien de but. Afin d’apporter davantage de concurrence sur les côtés, les champions de France sont notamment à la recherche d’un latéral gauche de qualité. Et le PSG pourrait bien trouver son bonheur du côté de l’Étoile rouge de Belgrade.

Un nouveau crack visé à Belgrade 

Selon les informations de Sportissimo, le club de la capitale s’intéresse en effet au profil d’Adem Avdić. Malgré ses 18 ans, le latéral gauche serbe est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football de son pays. Le club de Belgrade espère pouvoir le conserver encore quelques saisons, mais il pourrait être difficile de résister à la puissance financière du PSG en cas d’offre conséquente. Le jeune défenseur pourrait notamment apprendre aux côtés de Nuno Mendes pour progresser et s’adapter aux exigences du haut niveau, d’autant plus que Luis Enrique apprécie particulièrement les jeunes joueurs travailleurs et impliqués.

Lire aussi

Le PSG oublie Safonov avec un gardien portugais à 60 MELe PSG oublie Safonov avec un gardien portugais à 60 ME
Le PSG n’est toutefois pas le seul club sur le dossier Avdić. Le Club Bruges s’était déjà manifesté avec une offre estimée à environ 8 millions d’euros, refusée par l’Étoile rouge de Belgrade, qui valoriserait son joueur autour de 15 millions d’euros. Reste à savoir si le champion de France sera prêt à investir une telle somme pour un joueur encore en développement. En tout cas, l’intérêt parisien représente une belle marque de reconnaissance pour Adem Avdić, en pleine ascension.
Articles Recommandés
ICONSPORT_283252_0259
OM

OM : Le premier blessé de la saison 2026-2027 est connu

ICONSPORT_366221_0003
Liga

Real : Pérez connaît son adversaire pour les élections

Paulo Fonseca restera entraîneur de l'OL
OL

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

benatia ICONSPORT_352509_0014
OM

OM : Benatia promet un grand déballage, ça va chauffer

Fil Info

19 mai , 14:00
OM : Le premier blessé de la saison 2026-2027 est connu
19 mai , 13:40
Real : Pérez connaît son adversaire pour les élections
19 mai , 13:20
OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca
19 mai , 13:00
OM : Benatia promet un grand déballage, ça va chauffer
19 mai , 12:40
Le PSG oublie Safonov avec un gardien portugais à 60 ME
19 mai , 12:20
Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été
19 mai , 12:00
Crise financière à l'OM, McCourt avertit Stéphane Richard
19 mai , 11:40
Valentin Barco, première recrue de Chelsea
19 mai , 11:34
Man City : Maresca successeur de Guardiola, c'est bouclé

Derniers commentaires

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Clairement. C'est à Toulouse qu'on rate le coche.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Je pense que beaucoup on oublié le niveau collectif qu'on avait avant l'arrivée de Fonseca. La qualité des ressortie de balle, les plans de jeu mis en place, le collectif global, l'intégration du centre de formation... on avait rien de tous ca avant. Que ce soit Génésio, Garcia, Blanc le plagiste, ou Sage, on avait rien de tous ça. Il fait des erreurs effectivement, on est loin du niveau affiché avant son arrivé.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

sois patient sidney ... on reconstruit c'est déjà pas mal. (même si, c vrai,le match de dimanche m'a provoqué quelques irritations dans le slip, j'ai qd mm plus de mal à digerer toulouse)

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

le mec va mettre 600 patates pour racheter le club, liquider touuuuuus l'effectif et végéter à la 15eme place. Un visionnaire le mec. (Putain, je m'étais promis d’arrêter de répondre à toutes ces conneries qui servent à faire du clic).

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

tu tomberas de haut encore.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading