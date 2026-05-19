PSG : Le remplaçant de Nuno Mendes repéré en Serbie

Le Paris Saint-Germain aura pas mal de travail dans les semaines à venir sur le marché des transferts. Le club de la capitale cherche notamment un nouveau latéral gauche capable de faire souffler Nuno Mendes.

Le Paris Saint-Germain sera assurément l’un des clubs à suivre cet été lors du mercato . Luis Enrique ne souhaite pas révolutionner son effectif, mais veut néanmoins apporter quelques ajustements importants. Il se dit qu’aucun renfort n’est prévu au milieu de terrain, tandis que les changements pourraient concerner l’attaque, la défense et même le poste de gardien de but. Afin d’apporter davantage de concurrence sur les côtés, les champions de France sont notamment à la recherche d’un latéral gauche de qualité. Et le PSG pourrait bien trouver son bonheur du côté de l’Étoile rouge de Belgrade.

Un nouveau crack visé à Belgrade

Selon les informations de Sportissimo, le club de la capitale s’intéresse en effet au profil d’Adem Avdić. Malgré ses 18 ans, le latéral gauche serbe est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football de son pays. Le club de Belgrade espère pouvoir le conserver encore quelques saisons, mais il pourrait être difficile de résister à la puissance financière du PSG en cas d’offre conséquente. Le jeune défenseur pourrait notamment apprendre aux côtés de Nuno Mendes pour progresser et s’adapter aux exigences du haut niveau, d’autant plus que Luis Enrique apprécie particulièrement les jeunes joueurs travailleurs et impliqués.

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Le PSG n’est toutefois pas le seul club sur le dossier Avdić. Le Club Bruges s’était déjà manifesté avec une offre estimée à environ 8 millions d’euros, refusée par l’Étoile rouge de Belgrade, qui valoriserait son joueur autour de 15 millions d’euros. Reste à savoir si le champion de France sera prêt à investir une telle somme pour un joueur encore en développement. En tout cas, l’intérêt parisien représente une belle marque de reconnaissance pour Adem Avdić, en pleine ascension.