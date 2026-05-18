Pavard annonce son départ de l'OM

C’est officiel : Benjamin Pavard quitte l’ Olympique de Marseille . Si une option d’achat d’environ 15 millions d’euros était incluse dans son prêt par l’Inter Milan, les Phocéens ont finalement décidé de ne pas la lever. De ce fait, le défenseur tricolore retourne en Lombardie.

Sur son compte Instagram, le champion du monde 2018 a publié un message d’adieu à destination des supporters marseillais :

« Une page se tourne aujourd’hui avec l'Olympique de Marseille. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement.Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout.Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison.Bonne continuation à l’OM pour la suite ».