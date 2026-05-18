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Pavard annonce son départ de l'OM

OM18 mai , 20:19
parHadrien Rivayrand
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C’est officiel : Benjamin Pavard quitte l’Olympique de Marseille. Si une option d’achat d’environ 15 millions d’euros était incluse dans son prêt par l’Inter Milan, les Phocéens ont finalement décidé de ne pas la lever. De ce fait, le défenseur tricolore retourne en Lombardie.
Sur son compte Instagram, le champion du monde 2018 a publié un message d’adieu à destination des supporters marseillais :
« Une page se tourne aujourd’hui avec l'Olympique de Marseille. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement.Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout.Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison.Bonne continuation à l’OM pour la suite ».
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Même si Letang doit etre une tete a claque, Lille est le club ideal pour lui... A l OM il va se faire broyer par la pression médiatique et les supporters, il est pas prêt.

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Ce gars a le QI d une olive dénoyautées, ils pensent clairement ce qu il dit, mais il est trop c*n pour voir les incohérences de son discours ...

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C'est pas nouveau en même temps...

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Que l est le rapport entre la provenance des fonds et l article ? Tu sous entends en premier lieu que c est la dominance du PSG sur le championnat qui entraine se désintérêt, je peux le comprendre pour les supporters adverse, mais les supporters sont en attente de festivités, d ou mon exemple du Bayern ... Ils ecrasent encore plus leur championnat et adversaires que le PSG, ils ont le meme budget que le PSG, ça ne les empêche pas de fêter leur titre avec leur supporters en plein centre ville !!!

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C'est une blague ? Copier coller du maillot du PSG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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