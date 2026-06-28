La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer

La deuxième offre de l'AS Roma pour Mason Greenwood est en préparation. Elle ne fera pas bondir l'OM au plafond, mais elle pourrait bien s'avérer suffisante pour le transfert de l'ailier anglais.

« Mason Greenwood reste la priorité de l’AS Roma, mais la concurrence de Fenerbahçe fait accélérer les choses ». La Gazzetta dello Sport confirme l’évident intérêt de la Louve pour l’ailier de l’OM, mais l’accord pour un transfert est encore loin. Néanmoins, selon le journal sportif italien, la semaine prochaine permettra à la Roma de présenter une nouvelle offre, améliorée, afin de convaincre Marseille de lui vendre Greenwood. Stéphane Richard va recevoir sur son bureau une proposition à hauteur de 40 millions d’euros, et des bonus qui restent à déterminer pour faire grimper l’addition.

Jusqu’à présent, le club de la capitale italienne s’était contenté d’une première offre alambiquée, n’assurant que 35 millions d’euros à l’OM. Cette fois-ci, selon la presse italienne, le total pourrait monter à 50 millions d’euros en incluant les bonus. Suffisant pour convaincre l’OM de lâcher un joueur majeur, et pour qui il ne touchera pas toute l’indemnité de transfert. 40 % de ce montant reviendra en effet à Manchester United, comme mis dans la clause lors de l’achat du joueur il y a deux ans.

La vente ne sera donc pas aussi spectaculaire qu’espérée, mais la Roma est persuadée que cette offre assurant 40 millions d’euros à l’OM pourra aller à son terme. Ce sera nécessaire si Marseille veut enfin lâcher un gros salaire et récupérer de l’argent, afin de pouvoir se renforcer pendant l’été. Le club italien connait bien la situation financière de la formation provençale, et a aussi de son côté des difficultés économiques à gérer. Autant dire que chacun devra faire un gros effort pour que ce transfert voit enfin le jour.

Mais avec cette deuxième offre, la Roma estime avoir misé gros pour aller chercher un joueur qui a déjà un accord avec les dirigeants romains, et que Gian Piero Gasperini, l’entraineur de la Louve, souhaite absolument.