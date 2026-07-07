L'OM arrive en Italie pour recruter un international islandais

Dit il en étant la première personne a me répondre a chaque fois. Mouaaaaaaah Mouaaaaaaah 🤣🤣🤣🤣🤣
Impossible puisque 3 semaines est le minimum syndical ...
C'est toujours mieux que l'autre malade de tagliafico qui prend 2 rouges en 4 jours.
@alex Quand tu vois les blases de ceux qui pensent cela, comment dire :-)
Bientôt, ça va aussi être la faute de la LFP si textor s est endetté avec sa holding, ses choix stratégiques pourris et sa gestion nébuleuse qui ont mis l ol au fond du trou 😂 par contre, ça crachait pas sur les décisions de la ligue quand ça tournait bien à l ol dans les années 2000 😂
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Selon La Nazione, l'OM s'est renseigné sur Albert Gudmundsson 🇮🇸. L'attaquant de 29 ans, également suivi par l'Atalanta, Aston Villa et Bournemouth, ferait partie des pistes étudiées par le club marseillais pour renforcer son secteur offensif. À ce stade, il s'agit d'un intérêt