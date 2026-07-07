L'OM arrive en Italie pour recruter un international islandais

L’effectif de l’OM va connaître d’importants bouleversements cet été. C’est notamment le cas du secteur offensif, raison pour laquelle le club phocéen a identifié un potentiel renfort en Italie.

Epargné par l’UEFA et la DNCG cet été, l’Olympique de Marseille doit néanmoins vendre massivement pour éviter de lourdes sanctions dans les mois à venir. Le club olympien a déjà prévu de se séparer de Mason Greenwood, lequel devrait rapporter une belle somme aux finances marseillaises grâce aux intérêts de la Roma, de Fenerbahçe ou encore de l’Arabie Saoudite et de l’Atlético de Madrid. Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri ne sont pas non plus certains de rester. De nombreux bouleversements qui forcent l’état-major olympien à anticiper de potentiels départs et à multiplier les pistes.

C’est ainsi que selon La Nazione, l’Olympique de Marseille a manifesté un intérêt pour l’avant-centre islandais de la Fiorentina, Albert Gudmundsson. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, l’attaquant de 29 ans (1m77) a tapé dans l’oeil de Grégory Lorenzi et la piste aurait été validée par le nouvel entraîneur marseillais Bruno Genesio. Son profil de second attaquant, également capable de jouer sur un côté si besoin, ne laisse pas insensible l’état-major de l’OM d’autant que son prix est abordable avec une valeur marchande à peine supérieure à 12 millions d’euros.

Une forte concurrence anglaise pour Gudmundsson

La concurrence est néanmoins féroce pour le buteur islandais aux 46 sélections (14 buts) puisque l’Atalanta Bergame, Aston Villa et Bournemouth sont également intéressés par le profil d'Albert Gudmundsson selon le média transalpin. Nos confrères ajoutent que pour l’heure, l’OM a manifesté un simple intérêt, sans entrer en contact avec la Fiorentina et sans avoir pour l’instant soumis une quelconque offre au joueur et à son entourage. Mais l’évolution de ce dossier sera à suivre de près du côté de Marseille, qui pourrait notamment accélérer lorsqu’un ou plusieurs attaquants auront fait leurs valises, alors que des indésirables sont aussi poussés vers la sortie dans le secteur offensif à l’instar de Maupay, Moumbagna ou Harit, de retour de prêt.