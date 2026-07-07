OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

OM07 juil. , 18:30
parCorentin Facy
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Le départ de Mason Greenwood ne fait plus aucun doute à l’OM, qui s’active pour lui trouver un successeur au plus vite. Le nom d’Ilan Kebbal revient logiquement dans les discussions.
On ignore encore dans quel club évoluera Mason Greenwood la saison prochaine. Il y a en revanche une quasi-certitude, ce ne sera pas à l’Olympique de Marseille. Le club olympien a un besoin urgent de vendre et les intérêts se multiplient pour l’ailier anglais, valorisé par sa direction à 55 millions d’euros. L’Atlético de Madrid, l’AS Roma et Fenerbahçe sont sur les rangs et le départ du meilleur buteur de l’OM depuis deux ans n’est plus qu’une question de jours. Grégory Lorenzi et Bruno Genesio ne devront pas se tromper sur l’identité de son successeur au vu de l’importance prise par Mason Greenwood depuis deux saisons en Provence.
Pour le remplacer, le nom d’Ilan Kebbal a souvent été soufflé par les supporters et les observateurs. L’ailier algérien du Paris FC a un profil idéal. Ce n’est pas le site Transfermarkt qui dira le contraire, le média ayant lui aussi estimé que Kebbal était le successeur parfait à Mason Greenwood pour l’Olympique de Marseille.
« Et si le départ de Greenwood relançait l'idée de voir Ilan Kebbal au Vélodrome ? Né à Marseille, l'Algérien (4 sélections) supporte l'OM et ne s'en cache pas. Après plusieurs belles saisons en Ligue 2 au Paris FC, il a profité de la montée du club de la capitale pour prouver qu'il avait le talent pour performer au plus haut niveau (9 buts, 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison). Gaucher, ailier droit, buteur de loin, tireur de penalties et impassible à la pression : Kebbal a le profil idoine pour faire oublier l’Anglais » a soufflé le site spécialisé aux dirigeants de l’OM.
Avec la nomination récente de Liam Rosenior, il ne sera certainement pas simple de sortir Ilan Kebbal du Paris FC. L’OM a quand même ses chances, l’ailier algérien n’ayant plus que deux ans de contrat au Paris FC. Natif de Marseille, le joueur de 27 ans ne serait sans doute pas insensible à l’idée de fouler la pelouse du Vélodrome avec le maillot de l’OM sur les épaules. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros, une somme accessible pour le club phocéen dès lors que des grosses ventes (Greenwood, Balerdi) auront été bouclées.

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Il devrait aller à aston villa. En même temps j'en sais rien.😅😅😅

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Au pire dégage d'ici

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

🤣

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

Tu le savais pas qu il était marseillais, maintenant tu sais

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