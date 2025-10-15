OM : Le départ de Greenwood s'accèlère

L'OM est bien conscient de posséder une star très désirée dans son effectif. Et les attaques pour Mason Greenwood pourraient même débuter plus tôt que prévu.

Ce n’était pas forcément un souhait de la direction, mais l’été dernier a montré que même le départ d’un joueur capital comme celui d’Adrien Rabiot, peut être compensé avec intelligence et efficacité. Le milieu de terrain français a été viré de l’OM , mais cela n’empêche pas la formation de Roberto De Zerbi d’avancer alors qu’on lui promettait le pire. Et si cela donnait des idées à Pablo Longoria en vue de cet hiver, alors qu’un énorme forcing est attendu de la part de l’Atlético de Madrid pour faire signer Mason Greenwood.

En effet, ce mercredi, la presse espagnole insiste sur l’intérêt des Matelassiers pour récupérer le joueur anglais, qui était sur leur radar dès la saison 2023-2024, quand Greenwood évoluait non loin de là, à Getafe. Si l’idée d’un transfert en fin de saison n’a jamais été totalement écartée par l’OM en cas d’offre colossale, un départ en cours de saison n’est pas du tout à l’ordre du jour.

Mais Diego Simeone a aussi un certain pouvoir à l’Atlético, et ce n’est pas si fréquent qu’il demande un gros effort financier à ses dirigeants. Une offre copieuse fera-t-elle plier Pablo Longoria, au risque de mettre Roberto De Zerbi en colère ? Il se murmure en Espagne que l’OM n’étudiera aucune proposition sans que le montant de 75 millions d’euros ne soit atteint. Une somme jugée logique selon les dirigeants provençaux, qui possèdent un joueur jeune, encore sous contrat longue durée, et dont la moitié du prix de vente sera redonné à Manchester United. Sans compter son talent et sa capacité à se montrer efficace.

Les prochaines semaines seront donc décisives, et si Mason Greenwood continuait sur sa lancée avec de solides prestations, un transfert commencerait à sérieusement faire saliver l’Atlético de Madrid.