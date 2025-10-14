ICONSPORT_270944_0035
Mason Greenwood

Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM

OM14 oct. , 8:40
parCorentin Facy
2
Recruté par l’OM à Manchester United il y a plus d’un an maintenant, Mason Greenwood a toujours les Red Devils dans un coin de la tête.
Co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Mason Greenwood est très vite devenu le danger numéro un de l’Olympique de Marseille. Efficace face aux buts et déroutant dans ses dribbles, l’attaquant anglais justifie totalement le prix important de son transfert à l’été 2024 (26 millions d’euros en provenance de Manchester United). Malgré quelques convoitises lors de ce mercato, notamment en provenance d’Espagne et d’Arabie Saoudite, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont jamais ouvert la porte à un départ de Mason Greenwood.
L’été prochain en revanche, la chanson risque d’être différente après une exposition en Ligue des Champions. D’autant que le joueur aura peut-être envie d’aller voir un peu plus haut. C’est ce que pense le site Foot Marseillais, qui nous apprend que Mason Greenwood a notamment un retour à Manchester United dans un coin de la tête. Né à Bradford en périphérie de Manchester, l’ancien joueur de Getafe est viscéralement attaché à son club formateur. Il n’est d’ailleurs pas anodin que Mason Greenwood ait effectué sa préparation estivale au centre d’entraînement des Red Devils cet été avant le début de la pré-saison avec l’Olympique de Marseille.

Lire aussi

OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombeOM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe
Le média l’affirme, le « rêve » de revenir à Manchester United est toujours présent dans l’esprit du joueur de 24 ans et il n’est pas impossible que le club britannique envisage aussi de son côté de faire revenir un élément aussi talentueux. L’affaire serait belle pour Manchester United, tant sur le plan sportif avec un Mason Greenwood au top de sa carrière que sur le plan financier puisque le club détenu par Ineos dispose de 50% sur la revente du joueur. De quoi faciliter un potentiel retour et d’éventuelles négociations à venir avec l’Olympique de Marseille, qui reste toutefois seul décisionnaire de l’avenir de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2029.
2
Derniers commentaires

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

Un scandale. Surtout après la jurisprudence Cristaline

Un premier club attaque l’OL

Ça tourne en rond chez vous ?

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

Le meilleur hier soir et le seul a savoir centrer. Marre des "faux-pieds " qui ralentissent le jeu . A quoi sert un "9" de 1,94 si tu envoies pas de ballon aérien ???

Man United déclare la guerre au PSG

Choix "cornélien " , le Champion d'Europe ou un club qui n'est plus que l'ombre de son passé ???

Man United déclare la guerre au PSG

S'il y a bien un club ou il ne faut pas signer c'est MU. Pas d'identité de jeu, instable, recrutements a la pelle sans ligne directrice .... Entre signer au PSG et a MU, y'a pas photo tu signes au PSG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

