Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM

Recruté par l’OM à Manchester United il y a plus d’un an maintenant, Mason Greenwood a toujours les Red Devils dans un coin de la tête.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Mason Greenwood est très vite devenu le danger numéro un de l’Olympique de Marseille . Efficace face aux buts et déroutant dans ses dribbles, l’attaquant anglais justifie totalement le prix important de son transfert à l’été 2024 (26 millions d’euros en provenance de Manchester United). Malgré quelques convoitises lors de ce mercato, notamment en provenance d’Espagne et d’Arabie Saoudite, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont jamais ouvert la porte à un départ de Mason Greenwood.

L’été prochain en revanche, la chanson risque d’être différente après une exposition en Ligue des Champions. D’autant que le joueur aura peut-être envie d’aller voir un peu plus haut. C’est ce que pense le site Foot Marseillais, qui nous apprend que Mason Greenwood a notamment un retour à Manchester United dans un coin de la tête. Né à Bradford en périphérie de Manchester, l’ancien joueur de Getafe est viscéralement attaché à son club formateur. Il n’est d’ailleurs pas anodin que Mason Greenwood ait effectué sa préparation estivale au centre d’entraînement des Red Devils cet été avant le début de la pré-saison avec l’Olympique de Marseille.

Le média l’affirme, le « rêve » de revenir à Manchester United est toujours présent dans l’esprit du joueur de 24 ans et il n’est pas impossible que le club britannique envisage aussi de son côté de faire revenir un élément aussi talentueux. L’affaire serait belle pour Manchester United, tant sur le plan sportif avec un Mason Greenwood au top de sa carrière que sur le plan financier puisque le club détenu par Ineos dispose de 50% sur la revente du joueur. De quoi faciliter un potentiel retour et d’éventuelles négociations à venir avec l’Olympique de Marseille, qui reste toutefois seul décisionnaire de l’avenir de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2029.