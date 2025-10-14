Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM

Un scandale. Surtout après la jurisprudence Cristaline
Ça tourne en rond chez vous ?
Le meilleur hier soir et le seul a savoir centrer. Marre des "faux-pieds " qui ralentissent le jeu . A quoi sert un "9" de 1,94 si tu envoies pas de ballon aérien ???
Choix "cornélien " , le Champion d'Europe ou un club qui n'est plus que l'ombre de son passé ???
S'il y a bien un club ou il ne faut pas signer c'est MU. Pas d'identité de jeu, instable, recrutements a la pelle sans ligne directrice .... Entre signer au PSG et a MU, y'a pas photo tu signes au PSG
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
🔥 Aubameyang et Greenwood sont en feu : déjà 7 contributions chacun cette saison (buts + passes) ! ⚽️🎯 #TeamOM