Mason Greenwood

OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe

OM13 oct. , 14:00
parCorentin Facy
Suivi par l’Atlético de Madrid depuis de longs mois, Mason Greenwood devrait faire l’objet d’une offre des Colchoneros à la fin de la saison.
Etincelant la saison dernière avec 21 buts en Ligue 1, Mason Greenwood est parti sur les mêmes bases en 2025-2026. Moins axé sur ses statistiques personnelles mais beaucoup plus impliqué collectivement, la star anglaise de 24 ans a déjà inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Recruté pour 26 millions d’euros en provenance de Manchester United il y a plus d’un an, Mason Greenwood s’est imposé comme le facteur X de l’OM en attaque.
Il n’est donc pas surprenant de voir plusieurs grands clubs européens s’intéresser à lui. L’Atlético de Madrid est très souvent cité en premier lorsque l’on évoque un potentiel départ du numéro 10 de l’OM. Cela n’a rien de surprenant selon le site spécialisé Fichajes qui explique que « l’intérêt de l’Atlético de Madrid pour Mason Greenwood ne date pas d’hier » puisque les Colchoneros suivaient déjà l’attaquant anglais lorsque ce dernier évoluait à Getafe en 2023-2024. L’Atlético avait finalement laissé passer l’occasion de recruter Greenwood, lequel a rejoint Marseille.

L'Atlético ne lâche pas Mason Greenwood

Mais alors que le besoin de se renouveler offensivement se fait sentir, l’Atlético pourrait s’attaquer au cas Mason Greenwood l’été prochain selon le média. Le club madrilène a déjà été informé par l’OM du prix à payer pour recruter la star marseillaise : 75 millions d’euros. Un montant non-négociable dans la mesure où le club phocéen va devoir reverser 50% de cette somme à Manchester United. Le média ajoute même que l’Atlético pourrait tenter sa chance dès le mois de janvier pour recruter le joueur né à Bradford. Le scénario d’un départ en pleine saison est toutefois écarté par l’Olympique de Marseille, dont les dirigeants ne souhaitent évidemment pas entendre parler d’un départ précipité de Mason Greenwood. Un transfert l’été prochain, après deux saisons pleines en Ligue 1, ne peut en revanche pas être écarté.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OL : L'ambitieux Fofana se fait détruire

côté à 30M 20 ans, décisif toutes les 148 minutes depuis son arrivée à Lyon (donc de 18 à 20 ans). Il peut et doit mieux faire mais ton commentaire n'est pas rationnel

L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL

mais qu'est-ce qu'il dit lui, il est fou

« Je ne regarde jamais cette merde » : Pierre Ménès dézingue cette émission de foot

M'en fout de l'équipe du soir, mais Ménès qui part sur le terrain du "tu critiques parce que tu es jaloux de n'avoir jamais été capable de faire ça", c'est drôle vu qu'il était le premier à trouver cet argument débile lors de son clash avec Evra quand il était au CFC. Parce que selon ce principe, si Micoud ne doit pas critiquer M'Bappé parce qu'il était moins bon, Ménès ne doit pas critiquer Micoud de la même manière et surtout il doit globalement changer de métier.

« Je ne regarde jamais cette merde » : Pierre Ménès dézingue cette émission de foot

Je ne regarde plus , c'est trop négatif envers le foot français , mais tellement " suceur " envers le Barca avec Lolo de la plata .

L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1

attendons , messieurs les journalistes , de savoir , à quelle sauce , nous serons mangés en juin 2026 , par la dncg et ..... j textor .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

