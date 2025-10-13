OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe

Suivi par l’Atlético de Madrid depuis de longs mois, Mason Greenwood devrait faire l’objet d’une offre des Colchoneros à la fin de la saison.

Etincelant la saison dernière avec 21 buts en Ligue 1, Mason Greenwood est parti sur les mêmes bases en 2025-2026 . Moins axé sur ses statistiques personnelles mais beaucoup plus impliqué collectivement, la star anglaise de 24 ans a déjà inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Recruté pour 26 millions d’euros en provenance de Manchester United il y a plus d’un an, Mason Greenwood s’est imposé comme le facteur X de l’OM en attaque.

Il n’est donc pas surprenant de voir plusieurs grands clubs européens s’intéresser à lui. L’Atlético de Madrid est très souvent cité en premier lorsque l’on évoque un potentiel départ du numéro 10 de l’OM. Cela n’a rien de surprenant selon le site spécialisé Fichajes qui explique que « l’intérêt de l’Atlético de Madrid pour Mason Greenwood ne date pas d’hier » puisque les Colchoneros suivaient déjà l’attaquant anglais lorsque ce dernier évoluait à Getafe en 2023-2024. L’Atlético avait finalement laissé passer l’occasion de recruter Greenwood, lequel a rejoint Marseille.

L'Atlético ne lâche pas Mason Greenwood

Mais alors que le besoin de se renouveler offensivement se fait sentir, l’Atlético pourrait s’attaquer au cas Mason Greenwood l’été prochain selon le média. Le club madrilène a déjà été informé par l’OM du prix à payer pour recruter la star marseillaise : 75 millions d’euros. Un montant non-négociable dans la mesure où le club phocéen va devoir reverser 50% de cette somme à Manchester United. Le média ajoute même que l’Atlético pourrait tenter sa chance dès le mois de janvier pour recruter le joueur né à Bradford. Le scénario d’un départ en pleine saison est toutefois écarté par l’Olympique de Marseille, dont les dirigeants ne souhaitent évidemment pas entendre parler d’un départ précipité de Mason Greenwood. Un transfert l’été prochain, après deux saisons pleines en Ligue 1, ne peut en revanche pas être écarté.