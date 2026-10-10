OM : Le club est mort, les deux coupables démasqués

L'OM traverse une période chaotique et devra rapidement rebondir en Ligue 1. Pour l'heure, les observateurs ne sont pas tendres avec la direction phocéenne.

L' OM est en danger cette saison. Les finances sont dans le rouge et les résultats sportifs ne suivent pas non plus. Les Phocéens occupent actuellement une place de relégable et les doutes sont nombreux. Bruno Genesio ne cache plus sa frustration, lui qui n'a pas pu recruter de joueurs l'été dernier lors du mercato . Si Marseille aura encore du temps pour repartir de l'avant, certains observateurs commencent déjà à dresser leurs premiers bilans. C'est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui n'a pas épargné la gestion de Frank McCourt, mais aussi celle de Pablo Longoria.

Rothen se lâche sur McCourt et Longoria

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule contre ceux qu'il considère comme les deux principaux responsables de la situation actuelle dans la cité phocéenne :

« Ce qu’on peut reprocher à McCourt, c’est qu’il a été vraiment bête… pour rester poli. Pendant autant d’années, il a été bête de confier les clés de son club à des gens qui l’ont tué, qui ont pris des risques, qui ont joué avec son argent. (...)

C’est le cas de Pablo Longoria et la preuve, on ne l’entend plus. J’espère qu’il s’est bien rempli les poches parce que, mon Dieu, quand tu vois l’état de l’Olympique de Marseille aujourd’hui avec ces recrutements-là… »

Jérôme Rothen attend désormais Frank McCourt au tournant et espère que le propriétaire américain reprendra prochainement les choses en main à l'OM. L'heure est à l'austérité à Marseille, et le club devra veiller à ne pas en payer le prix fort à l'avenir. En attendant, les pensionnaires du Stade Vélodrome ont surtout besoin de retrouver confiance sur le terrain. Cela passera notamment par une victoire ce dimanche soir en Ligue 1 sur la pelouse de Troyes.