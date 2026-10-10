OM : Le club est mort, les deux coupables démasqués

Ta stupidité cependant est loin de l'être...
L'Equipe a attribué ses notes à la mi-temps, car sur l'ensemble du match, ça ne donne plus du tout ça !
"Continuez à jouer les vieux cons. C'est plus dans vos cordes" Venant du plus gros vieux con du site, c'est encore plus hilarant :)
Bof, je regardais Cazé tv, la chaine bérsilienne qui est donc neutre, et ils ont relevé de nombreuses erreurs de l'arbitres, dont un jaune a-organé piur un coup de coude dans le visage qui a été complètement oublié. Et sur les deux pénos potentiels en faveur de l'OL, dans les 10 dernières mn, on aurait mérité d'en avoir au moins un de sifflé. Si ces actions avaient eu lieu en dehors de la surface, l'arbitre aurait sifflé un CF. Là, rien. Un joueur peut ceinturer un autre (Nakamura) jusqu'à le faire tomber et l'empêcher de jouer une action de but, et il y a rien. Openda a quitté Lens en béquilles, mais ça ne semble pas assez pour Riolo !
Et ce type voudrait être en EDF............pour les simulations, les provocations , mais surement mais pas pour le jeu qu'il fourni, il est dépassé et trop vieux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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