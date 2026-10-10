L’OM l’a supplié de rester et le regrette amèrement

Comme beaucoup de ses anciens coéquipiers, Emerson Palmieri était annoncé sur le départ cet été. Le latéral gauche a fini par rester à l’Olympique de Marseille. Ce qui n’était pas forcément la meilleure décision étant donné son début de saison.

Igor Paixão n’est pas le seul joueur retenu in extremis par l’Olympique de Marseille . Comme l’ailier brésilien, Emerson Palmieri n’a pas emprunté le chemin attendu. Le latéral gauche était bien annoncé sur le départ, et plus particulièrement à Santos. Mais ses supérieurs ont finalement décidé de le conserver.

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« Je n'ai jamais demandé à quitter l'OM, jamais, a certifié l’international italien dans les colonnes de La Provence. Ils voulaient que je reste, donc je suis resté et j'en suis heureux. Je suis bien ici, je respecte tellement le club, les supporters qui m'ont toujours soutenu. » Satisfait de son sort, Emerson Palmieri n’est pas mécontent de rester sous les ordres de son nouvel entraîneur Bruno Genesio.

Il nous a apporté beaucoup de tranquillité dès son premier jour, alors qu'on ne savait pas qui resterait et qui partirait, a confié l’ancien joueur de Chelsea. On avait besoin d'un tel coach qui sait autant gérer l'aspect humain que sportif. » Reste à savoir si les compétences du coach marseillais suffiront pour relancer l’actuel 17e de , a confié l’ancien joueur de Chelsea.» Reste à savoir si les compétences du coach marseillais suffiront pour relancer l’actuel 17e de Ligue 1 , battu lors des quatre dernières journées de championnat.

« Pour un club comme l'OM, ce n'est pas normal d'être à cette place, on le sait. Ce n'est que le début du championnat, on doit rester calme, il reste tant de matchs à jouer, mais on n'est pas content de ce que l'on a fait jusqu'ici. (…) On doit commencer à regagner des matchs, puis, peut-être qu'en janvier ou février, on pourra donner un objectif concret », s’est projeté Emerson Palmieri, loin d’être irréprochable cette saison, à l’image de sa passivité sur le but de Marquinhos lors du Classique (1-2) avant la trêve.