Martin Terrier

OM : Terrier dément avoir eu peur de Marseille

OM
parAlexis Rose
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En discussion avec son ancien entraîneur Bruno Genesio lors du dernier mercato estival, Martin Terrier n’a jamais été proche de l’Olympique de Marseille, un club qu’il n’aurait toutefois pas eu peur de rejoindre.
L’OM est un club qui fait peur, que ce soit aux joueurs ou aux entraîneurs. Il faut dire que la pression du Stade Vélodrome est réelle et que porter le maillot du club phocéen peut être un rêve mais aussi un fardeau pour de nombreux footballeurs. En effet, certains joueurs peuvent ne pas se sentir à la hauteur d’un point de vue mental pour supporter une forme de pression au quotidien à Marseille. L’été dernier, des rumeurs annonçaient que Martin Terrier avait eu quelques réticences à rejoindre l’OM par rapport au contexte actuel du club olympien.

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Une rumeur que l’attaquant du Bayer Leverkusen a démentie. Si l’ancien buteur de l’OL ou de Rennes a bien eu son ancien entraîneur Bruno Genesio au téléphone durant l’été, ce n’était pas vraiment pour parler d’une éventuelle arrivée à Marseille mais plutôt pour entretenir ses bonnes relations avec une personne qui occupe une place importante dans sa carrière.

« Pas d’appréhension dans un club comme Marseille »

« Bruno Genesio m’a fait passer un step dans ma façon de jouer, d’appréhender les matchs. Il m’a donné beaucoup de liberté et beaucoup d’amour aussi. Je l’ai eu à Lyon, je l’ai retrouvé à Rennes et je suis toujours en contact avec lui. Je ne dirais pas que c’est mon père dans le foot mais c’est quelqu’un que j’aime beaucoup. Au quotidien, il est juste, honnête. On s’est appelé cet été, mais pas pour que je vienne à l’OM. À 29 ans, j’ai connu pas mal de choses, j’ai joué beaucoup de matchs de Ligue 1, donc je ne pense pas que j’aurais d’appréhension dans un club comme Marseille. Après, c’est peut-être différent quand tu le vis. Il n’y a pas eu de discussions avec Marseille cet été, mais il y en a eu avec d’autres clubs comme Lille et Rennes », a balancé, dans So Foot, Terrier, qui n’exclut toutefois pas de retrouver Genesio un jour, à l’OM ou ailleurs.
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