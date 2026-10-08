OM : Terrier dément avoir eu peur de Marseille

🚨 Martin Terrier : "Une arrivée à l'OM ? On s'est appelé avec Genesio cet été, mais pas pour que je vienne à l'OM. A 29 ans, j'ai connu pas mal de choses donc je ne pense pas ne pas avoir d'appréhension dans un club comme Marseille. Après, c'est peut-être différent quand tu le

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