Genesio OM officiel

« L’OM est un club unique », les premiers mots de Genesio

OM01 juil. , 11:44
parGuillaume Conte
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L'ancien coach de l'OL, de Rennes et de Lille notamment a dévoilé ses premières impressions sur le site officiel du club provençal : « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille ». Son arrivée prend effet ce mercredi 1er juillet, avec le début de la saison 2026-2027.
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Bah quand tu changes l'armateur et le capitaine, même si c'est le même bateau c'est pas dit qu'il ira dans les mêmes eaux.^^ En l’occurrence, Lorenzi tout comme Genesio ont des réputations de bâtisseurs. On nous reproche bien assez de vivre dans le passé. Aujourd'hui la seule chose du passé qui conditionne la gestion de l'effectif c'est le manque de moyens et l'obligation de faire avec. Et ça va dans le sens de ce qu'à dit Lorenzi et à l'encontre du turn-over des saisons passées. Je ne vois pas pourquoi on reprocherait à Lorenzi et Genesio les carences de la gestion du trio Longoria-Benatia-De Zerbi. Ni pourquoi on soupçonnerait Lorenzi-Genesio de faire persister ces carences.

« L’OM est un club unique », les premiers mots de Genesio

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Lom Est Un Club Unique Les Premiers Mots De Genesio

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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4
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5
Toulouse
00000000
6
Nice
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7
Paris Saint Germain
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8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
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10
LOSC Lille
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11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
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13
Auxerre
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14
Paris
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Le Mans
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Lorient
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