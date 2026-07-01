« L’OM est un club unique », les premiers mots de Genesio





L'ancien coach de l'OL, de Rennes et de Lille notamment a dévoilé ses premières impressions sur le site officiel du club provençal : « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille ». Son arrivée prend effet ce mercredi 1er juillet, avec le début de la saison 2026-2027.