OL : Genesio peut perdre gros à cause de l’OM

OL : Genesio peut perdre gros à cause de l’OM

OL01 juil. , 17:30
parEric Bethsy
5
Ajouter comme source préférée sur Google
Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio prend le risque de nuire à sa popularité dans sa ville natale. Du côté de l’Olympique Lyonnais, pas sûr que les supporters lui pardonnent son arrivée chez le concurrent également considéré comme un rival depuis quelques années.
Après de longues semaines d’attente, Bruno Genesio s’est enfin engagé avec l’Olympique de Marseille. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a accepté de se lancer dans un projet complexe en raison de la situation financière du club phocéen. Pas de quoi refroidir le technicien particulièrement attiré par l’institution marseillaise et par la ferveur de son public. « L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières, s’est expliqué le coach laissé libre par le LOSC. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. »
Sa signature et ses mots flatteurs feront plaisir à ses nouveaux supporters. En revanche, ceux de l’Olympique Lyonnais risquent de moins apprécier. Certes, Bruno Genesio n’a pas rejoint l’ennemi stéphanois. Il n’empêche que l’Olympique de Marseille n’est pas qu’un simple concurrent direct en Ligue 1. Depuis quelques années, c’est aussi devenu un rival. Une réelle hostilité s’est installée entre les deux Olympiques. Ce qui a d’ailleurs abouti à de nombreuses confrontations électriques.

Quel accueil à Décines ?

On peut donc imaginer le mécontentement des fans rhodaniens en voyant un pur Lyonnais passer dans le camp marseillais comme le montrent les premières réactions sur les réseaux sociaux. Pour rappel, le natif de Lyon avait été formé chez les Gones, avant d’y entamer sa carrière de joueur professionnel et d’y revenir en tant qu’entraîneur. Certains pourraient interpréter son arrivée à l’Olympique de Marseille comme une trahison. S’il n’est pas un grand adepte des réseaux sociaux, Bruno Genesio en saura plus sur sa nouvelle cote à Lyon lors de l’Olympico prévu le 13 décembre au Groupama Stadium.
Articles Recommandés
Saibari
Mondial 2026

Canada-Maroc, la France menace les Lions

Tv Belgique Senegal A Quelle Heure Et Sur Quelles Chaines
Mondial 2026

TV : Belgique - Sénégal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Le Gardien Congolais Mpasi Ecoeure Langleterre
Mondial 2026

Le gardien congolais Mpasi écoeure l'Angleterre

Michele Kang nouvelle propriétaire de l'OL
OL

OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters

Fil Info

01 juil. , 19:40
Canada-Maroc, la France menace les Lions
01 juil. , 19:35
TV : Belgique - Sénégal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
01 juil. , 19:30
Le gardien congolais Mpasi écoeure l'Angleterre
01 juil. , 19:20
OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters
01 juil. , 19:00
PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier
01 juil. , 18:30
Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich
01 juil. , 18:10
La star marocaine du Mondial signe au Bayern
01 juil. , 18:09
L’OL annonce l’arrivée de Bidstrup pour 13,5 ME
01 juil. , 18:00
L’OM écoute la DNCG et vire tous les gros salaires

Derniers commentaires

Angleterre-Congo : Les compos (18h sur M6 et BeInSports1)

on peut donc parier sur un autre résultat vu que le rigolo qui se trompe tjr prédit ca :)

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait... je pense que c'est un joueur qui manque à toutes les équipes. ^^

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Marca : « S'il faut vendre le Bernabéu pour l'acquérir, qu'il en soit ainsi. »

L’OM écoute la DNCG et vire tous les gros salaires

La vérité blesse marseille est juste devenu un club moyen c est tout comme st Étienne Nantes bordeaux......

L’OM écoute la DNCG et vire tous les gros salaires

N'importe quoi lui... Y'a d'autre gros salaires a virer avant Greenwood. Hodjberg, kondogbia en premier. Il faut voir aussi ce qu'apporte un Greenwood sportivement

Lom Ecoute La Dncg Et Vire Tous Les Gros Salaires

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading