OL : Genesio peut perdre gros à cause de l’OM

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio prend le risque de nuire à sa popularité dans sa ville natale. Du côté de l’Olympique Lyonnais, pas sûr que les supporters lui pardonnent son arrivée chez le concurrent également considéré comme un rival depuis quelques années.

L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières, s’est expliqué le coach laissé libre par le LOSC. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. » Après de longues semaines d’attente, Bruno Genesio s’est enfin engagé avec l’Olympique de Marseille. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a accepté de se lancer dans un projet complexe en raison de la situation financière du club phocéen. Pas de quoi refroidir le technicien particulièrement attiré par l’institution marseillaise et par la ferveur de son public. «, s’est expliqué le coach laissé libre par le LOSC.

Sa signature et ses mots flatteurs feront plaisir à ses nouveaux supporters. En revanche, ceux de l’Olympique Lyonnais risquent de moins apprécier. Certes, Bruno Genesio n’a pas rejoint l’ennemi stéphanois. Il n’empêche que l’Olympique de Marseille n’est pas qu’un simple concurrent direct en Ligue 1 . Depuis quelques années, c’est aussi devenu un rival. Une réelle hostilité s’est installée entre les deux Olympiques. Ce qui a d’ailleurs abouti à de nombreuses confrontations électriques.

Quel accueil à Décines ?

On peut donc imaginer le mécontentement des fans rhodaniens en voyant un pur Lyonnais passer dans le camp marseillais comme le montrent les premières réactions sur les réseaux sociaux. Pour rappel, le natif de Lyon avait été formé chez les Gones, avant d’y entamer sa carrière de joueur professionnel et d’y revenir en tant qu’entraîneur. Certains pourraient interpréter son arrivée à l’Olympique de Marseille comme une trahison. S’il n’est pas un grand adepte des réseaux sociaux, Bruno Genesio en saura plus sur sa nouvelle cote à Lyon lors de l’Olympico prévu le 13 décembre au Groupama Stadium.