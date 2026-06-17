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Benjamin Pavard

OM : Désespéré, l’Inter supplie Benjamin Pavard

OM17 juin , 19:30
parEric Bethsy
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Non conservé par l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard va retrouver l’Inter Milan à la reprise. Ce n’est pas le scénario souhaité chez les Nerazzurri où l’on tente désespérément d’éjecter le défenseur français le plus vite possible.
Pas de miracle pour Benjamin Pavard. Comme on pouvait s’y attendre, l’Olympique de Marseille n’a pas souhaité le conserver. Le club phocéen, qui avait conclu son prêt avec option d’achat avec l’Inter Milan l’été dernier, a refusé de payer les 15 millions d’euros fixés. Le Français âge de 30 ans devait bien s’y attendre après sa saison compliquée dans la cité phocéenne. Censé devenir un taulier de l’arrière-garde à son arrivée, le défenseur polyvalent a fait preuve de fébrilité à de nombreuses reprises.

L'Inter veut vite s'en débarrasser

Le pensionnaire du Vélodrome n’a donc ni l’envie ni les moyens de boucler son transfert définitif, malheureusement pour l’Inter Milan qui souhaite absolument s’en débarrasser. La situation de Benjamin Pavard n’a pas changé chez les Nerazzurri dont l’entraîneur Cristian Chivu ne compte pas sur lui la saison prochaine. L’indésirable doit se trouver une nouvelle porte de sortie, et si possible dans les prochaines semaines. L’Inter Milan aimerait acter son départ avant la fin de la saison pour des raisons financières, explique le Corriere dello Sport, qui souligne tout de même un obstacle majeur.
Nos confrères rappellent qu’avec son salaire annuel net à 5 millions d’euros, Benjamin Pavard n’est pas une cible accessible pour tout le monde. On apprenait cette semaine que le LOSC, son club formateur, avait fait marche arrière après s’être renseigné sur la faisabilité de son retour. D’autant que les Italiens réclameraient 12 millions d’euros (bonus compris) pour ses deux années de contrat. A l’heure actuelle, l’international tricolore n’est pas près de quitter l’Inter Milan même si le Besiktas a également pris la température de ce dossier.
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C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

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Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

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Une invention des journalopes !

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Encore une invention des journalopes !

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Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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