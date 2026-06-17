OM : Désespéré, l’Inter supplie Benjamin Pavard

Non conservé par l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard va retrouver l’Inter Milan à la reprise. Ce n’est pas le scénario souhaité chez les Nerazzurri où l’on tente désespérément d’éjecter le défenseur français le plus vite possible.

Pas de miracle pour Benjamin Pavard. Comme on pouvait s’y attendre, l’Olympique de Marseille n’a pas souhaité le conserver. Le club phocéen, qui avait conclu son prêt avec option d’achat avec l’Inter Milan l’été dernier, a refusé de payer les 15 millions d’euros fixés. Le Français âge de 30 ans devait bien s’y attendre après sa saison compliquée dans la cité phocéenne. Censé devenir un taulier de l’arrière-garde à son arrivée, le défenseur polyvalent a fait preuve de fébrilité à de nombreuses reprises.

L'Inter veut vite s'en débarrasser

Le pensionnaire du Vélodrome n’a donc ni l’envie ni les moyens de boucler son transfert définitif, malheureusement pour l’Inter Milan qui souhaite absolument s’en débarrasser. La situation de Benjamin Pavard n’a pas changé chez les Nerazzurri dont l’entraîneur Cristian Chivu ne compte pas sur lui la saison prochaine. L’indésirable doit se trouver une nouvelle porte de sortie, et si possible dans les prochaines semaines. L’Inter Milan aimerait acter son départ avant la fin de la saison pour des raisons financières, explique le Corriere dello Sport, qui souligne tout de même un obstacle majeur.