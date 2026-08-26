OM : McCourt signe son divorce avec Marseille pour 30 ME

Sauf revirement de situation, Igor Paixao va finalement quitter l’OM. Le Brésilien voulait rester mais Frank McCourt a exigé auprès de la direction sportive la vente de son attaquant pour seulement 30 millions d’euros.

Il y a des informations qui donnent le sourire en période de mercato mais cet été, les supporters de l’Olympique de Marseille attendent encore les bonnes nouvelles. Au contraire, ce mercredi 26 août pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire entre le public marseillais et le propriétaire du club Frank McCourt. Pris à la gorge par la DNCG et l’UEFA qui exigent des ventes et une baisse de la masse salariale avant juin 2027, le natif de Boston a craqué , exigeant la vente de tous les joueurs les plus bankables.

Après s’être séparé de Greenwood, Medina, Rulli, Aubameyang ou encore Traoré, le club olympien a finalisé avec Sunderland la vente d’Igor Paixao. Adoré des supporters et de Bruno Genesio, le Brésilien va filer en Premier League… pour seulement 30 millions d’euros hors bonus, un montant similaire à celui déboursé par l’OM pour le recruter il y a douze mois. Une hérésie totale aux yeux des supporters, qui demandent des comptes à Frank McCourt et qui lui demandent surtout de partir plutôt que de continuer à brader les joueurs et à tuer les ambitions sportives du club.

« C’est la première fois depuis 8 ans que la vente du club me parait absolument obligatoire. Franck McCourt n’a plus les moyens de conserver l’OM. Il faut une vente de l’OM » publie notamment Emmanuel Trumer sur X. Un avis partagé par le compte communautaire Massilia Zone : « Quasiment 10 ans jour pour jour après l’arrivée de Frank McCourt — qui promettait, accessoirement, de remettre le club au sommet et d’être un candidat au titre chaque saison —, l’OM, qui n’a toujours pas gagné de titre sous sa direction, va très certainement se séparer de son joueur le plus bankable à 6 jours de la fin du mercato… L’Américain ayant lui-même forcé ce départ ».

Neutre car non-supporter de l’Olympique de Marseille, le compte Espoirs du Foot y voit aussi une démission en termes d’ambition de la part de Frank McCourt après cette vente annoncée de Paixao à Sunderland. « Donc Igor Paixão va être vendu pour une somme similaire à celle de son arrivée ? McCourt a donc totalement décidé de liquider son club, juste pour récupérer un peu d'oseille. Ça n'a absolument aucun sens. Ni sportif. Et même pas financier » peut-on lire.

Sur X, les messages demandant le départ de Frank McCourt affluent de tous les côtés et certains n’hésitent pas à employer des mots très fleuris pour exiger la vente du club. Le départ de Mason Greenwood avait été accepté et compris, celui d’Igor Paixao beaucoup moins pour des supporters de l’OM à bout et qui n’en peuvent déjà plus de cette saison 2026-2027 qui vient pourtant tout juste de démarrer.