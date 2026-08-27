OM : La Provence apporte cinq mauvaises nouvelles

OM : La Provence apporte cinq mauvaises nouvelles

OM27 août , 10:00
parGuillaume Conte
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A cinq jours de la fin du mercato, Frank McCourt hausse le ton et est obsédé par le départ de cinq joueurs à très gros salaire. Problème, les possibilités de vente sont quasiment inexistantes.
L’OM va avoir besoin d’un miracle du mercato pour vendre ses gros salaires. Depuis le début de l’été, Frank McCourt a mis tout le monde en vente. Mais le propriétaire américain veut surtout voir les gros salaires quitter le club pour arrêter de tirer sur la corde à ce niveau. Quitte à brader des joueurs, comme il compte le faire avec Igor Paixao qui ne devrait pas être revendu, si la démarche va au bout, au-dessus de son prix d’achat il y a un an malgré ses progrès sportifs et sa forme actuelle.

Hojbjerg et Aguerd, tout s'écroule

Mais cette vente forcée du Brésilien est aussi liée au fait que l’OM n’arrive pas à faire partir ses plus gros contrats. Et la tendance n’est pas à la bonne nouvelle dans les derniers jours du mercato. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais La Provence dévoile que, après les échecs de Nayef Aguerd (Real Sociedad) et Pierre-Emile Hojbjerg (Newcastle), les deux joueurs qui émargent à plus de 400.000 euros par mois n’ont plus aucune touche sérieuse pour partir, affirme le quotidien local.
Il en va de même pour Geoffrey Kondogbia, Neal Maupay et Amine Harit. Une preuve que tout joueur arrivé sous l’ère Longoria est à risque de partir, mais encore faut-il des offres. Alors qu’il y a encore un an, les dirigeants marseillais ne se tracassaient pas et étaient prêts à garder pendant une saison un joueur qui ne jouait quasiment pas, Frank McCourt met la pression à ses dirigeants et aux agents pour vendre les gros salaires.
L’objectif fixé par le propriétaire de l’OM, et pas forcément par la DNCG il est important de le préciser, de baisser de 50 % la masse salariale devient une obsession à cinq jours de la fin du mercato. A moins que la fameuse agence Unique Sports Group ne montre enfin son utilité et trouve une destination aux indésirables, la vente d’Igor Paixao, qui fait lui saliver plusieurs clubs de Premier League, risque bien d’être l’unique issue de cette dernière ligne droite de mercato.
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Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Ah cest sur ca a fait beaucoup en si peu de temps

Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

Le batisseur Aulas? oui oui d'accord la dessus mais dommage qu il en est devenu les 5/6 dernières années de sa presidence le fossoyeur principal

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

Je suis très heureux que mes commentaires te soient insupportable en tout cas! Merciiiiiii MON GRAND! Merciii mille fois pour ce compliment qui me va droit au coeur!! Car si tu les trouves insupportable c'est qu il y a forcement une part de verité dedans... cetet part de verité qui t'enerve mon grand... bisous

OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber

Balerdi et Timber ok, on peut les remplacer. Mais Emerson et Paixao outch...... Les 4 en même temps ? Faut que quelqu'un fasse un montage vidéo de ce qu'il peut se passer... Il a connu l'envahissement de la Commanderie, ça pourrait être pire.

Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

D'accord, mais sur le papier, l'effectif du Fener est supérieur à celui de l'OL... Et je dis pas ça pour critiquer l'OL, je suis le premier écoeuré par le massacre de l'institution fait par l'autre cow boy. Et j'avais le plus grand respect pour le travail de bâtisseur d'Aulas

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