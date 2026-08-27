OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi

Ça va chauffer pour l'OL après les incidents du match face au Fenerbahçe, mais aussi pour Matteo Guendouzi pour ses gestes obscènes à répétition.

Outre l’aspect sportif et financier, les sanctions vont tomber autour du match entre l’OL et Fenerbahçe. Le club rhodanien, en tant qu’organisateur, va forcément être dans le collimateur de l’UEFA, avec notamment le comportement d’un membre de son staff, Antonio Ferreira, qui a tenté de frapper Mattéo Guendouzi quand il rentrait enfin aux vestiaires. Des images que personne ne veut voir sur ou autour d’un terrain de football, peu importe les provocations du joueur français du Fenerbahçe.

Mais ce dernier va aussi devoir s’expliquer sur son comportement qui enfreint les règles de l’UEFA. Selon le média britannique Goal, une enquête disciplinaire va être ouverte à l’encontre de l’ancien joueur de l’OM pour plusieurs infractions caractérisées, et susceptibles de semer le désordre. C’est d’ailleurs ce qui a été le cas, puisque si tout s’est passé à peu près correctement dans les tribunes, c’est quand Guendouzi a multiplié les provocations au lieu de célébrer les buts ou la qualification de son équipe que les choses se sont envenimées dans le stade.

Mais ce qui risque de faire mal au milieu de terrain formé au PSG, ce sont les doigts d’honneur à répétition aux supporters, et ce dès sa sortie pour l’échauffement. En plus de cela, Guendouzi a réalisé plusieurs gestes obscènes en direction du public lyonnais, se touchant les parties génitales ce qui a bien sûr été filmé et a fait le tour des réseaux sociaux. Des provocations que l’UEFA n’apprécie guère, et que l’instance européenne ne devrait pas laisser passer. Dans le cas contraire, dans des stades bien plus chauds qu’à Lyon, les matchs auraient beaucoup de mal à se finir si tous les joueurs passent leur temps à faire des doigts d’honneur aux tribunes.

De son côté, l’OL sait qu’il risque d’être durement sanctionné pour ces manquements en terme de sécurité. Même si, comme le précise Lyon Capitale, le club rhodanien a des arguments, et notamment que tout se passait bien sur le terrain comme dans les tribunes jusqu’à ce que Guendouzi provoque des incidents, alors que même le staff et les joueurs du Fenerbahçe lui demandaient de plus en plus vertement de se calmer.