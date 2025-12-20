OM : Labrune veut toujours la peau de Longoria

Le président de la LFP, et ancien patron de l'OM, n'a pas aimé les accusations proférées par Pablo Longoria la saison passée. Vincent Labrune a la rancune tenace et ne décolère pas suite à une récente décision de la FFF

Après la défaite de l'Olympique de Marseille à Auxerre le 22 février dernier, le président de l'OM avait totalement craqué contre l'arbitrage et la Ligue 1 . Dans une séquence saisie par les caméras de TV dans le couloir de l'Abbé-Deschamps, Pablo Longoria avait évoqué la corruption et son désir de rejoindre une possible Super League européenne, tout cela avec des injures lancées à l'encontre de la Ligue 1. Sanctionné par la LFP, le patron de l'OM a également fait l'objet d'une plainte en diffamation déposée par la FFF et la LFP, alors même qu'il était ensuite excusé, avouant lui même avoir dépassé les bornes.

Sauf que du côté de la Ligue de Football Professionnel, on a appris ces derniers jours que Philippe Diallo avait décidé de se retirer de cette plainte sans en parler à la LFP. Et Vincent Labrune, ancien président de l'OM, a donc adressé un courrier à son homologue de la Fédération afin de faire part de son regret que cela se fasse sans même en discuter avec la Ligue et surtout avec le syndicat des arbitres. Car VL ne croit pas au hasard dans ce dossier.

La FFF et l'OM ont un gros point commun

A en croire L'Equipe, la Ligue de Football Professionnel soupçonne que cette décision de la FFF ne doit rien au hasard. En effet, Frank McCourt et la Fédération Française de Football travaillent avec la même agence de communication, Image 7, et Anne Méaux, patronne de cette agence, a d'excellentes relations avec la FFF. Du côté des services de Philippe Diallo, on indique que si la plainte contre Pablo Longoria n'a pas été confirmée, c'est que l'on estime que la sanction infligée par la commission de discipline (15 matchs) était déjà suffisamment sévère. Le quotidien sportif ne précise pas si Vincent Labrune et la LFP vont finalement, eux aussi, jeter l'éponge. Mais visiblement Vincent Labrune n'a pas du tout apprécié ce revirement aussi discret que brutal de la part de la Fédération Française de Football.