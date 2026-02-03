ICONSPORT_285460_0705

Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes

Mercato03 févr. , 17:40
parGuillaume Conte
1
Liverpool a choqué Rennes le dernier jour du mercato en offrant 72 ME pour Jérémy Jacquet. Un transfert qui n'a aucun sens aux yeux de Christophe Dugarry.
Pour anticiper le futur départ d’Ibrahima Konaté, Liverpool se cherchait un défenseur central de premier plan au mercato, alors que Virgil Van Dijk est toujours vaillant mais ne rajeunit pas puisqu’il aura 35 ans en fin de saison. Les Reds ont décidé de passer la vitesse supérieure en doublant Chelsea pour faire venir Jérémy Jacquet. Un jeu de surenchère entre mastodontes de la Premier League qui a fait le bonheur du Stade Rennais. Même si le club breton perd un joueur majeur et encore très jeune, il récupère une somme impensable pour un élément qui compte à peine 36 matchs en Ligue 1.

Liverpool traité de pigeon par Dugarry

Mais Jérémy Jacquet est vu comme un talent unique par les scouts du club de la Mersey, et cela a donné lieu cet accord pour sa venue à Liverpool en fin de saison, contre 72 millions d’euros. Même si les supporters rennais auraient aimé voir leur équipe garder leurs meilleurs joueurs, impossible de refuser une telle somme. Pour Christophe Dugarry, cela commence à aller vraiment trop loin avec les formations de Premier League qui dépensent des sommes impensables pour des joueurs encore non confirmés.
Le champion du monde a pris la parole sur RMC pour dénoncer cette frénésie dépensière qui ôte toute raison aux montants des transferts. « Ce n’est pas faire offense au joueur, sincèrement lui n’y est pour rien et on lui souhaite le meilleur parce que c’est un bon joueur. Quand tu as des pigeons… Bravo à Rennes. Rennes a réussi à trouver un pigeon comme Liverpool pour 72 millions d’euros. C’est un foot qui perd la tête, arrêtez d’essayer de faire croire que ça a une justification », a souligné Christophe Dugarry, révolté par la dimension prise par le football-business.
Et pourtant, si Liverpool met cet argent sur la table, après avoir dépassé un demi-milliard l’été dernier, et c’est qu’il en a les moyens et les besoins. Et ce ne serait pas la première fois qu’un joueur est surpayé par un club de Premier League au mercato.

Lire aussi

Rennes : Liverpool met 72 ME pour JacquetRennes : Liverpool met 72 ME pour Jacquet
Rennes met 25 ME pour le successeur de JacquetRennes met 25 ME pour le successeur de Jacquet
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_263636_0246
PSG

Arda Güler au PSG dans un incroyable échange ?

ICONSPORT_120190_0207
Mercato

Youth League : Bruges renverse l'AS Monaco

ICONSPORT_289515_0011
OM

Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

Fil Info

03 févr. , 18:00
Arda Güler au PSG dans un incroyable échange ?
03 févr. , 17:58
Youth League : Bruges renverse l'AS Monaco
03 févr. , 17:53
Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé
03 févr. , 17:20
OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix
03 févr. , 17:00
Chevalier snobé, zéro larmes au PSG
03 févr. , 16:40
L'OM et Rennes explosent le top 10 du mercato
03 févr. , 16:20
Torrent d’insultes sur Saint-Maximin, Lens réagit !
03 févr. , 16:00
Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

Derniers commentaires

OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix

La plupart des gens qui suivent l'OM ne sont pas objectif du tout et Castaldi est déjà grillé a Marseille ! Comme les autres il ne tient pas compte des nombreux blessés auquel l'OM a du faire face cette saison, plus de 10 blessés dans l'effectif, plus que n'importe quelle équipe de L1 donc quand on est journaliste ou consultant, que l'on se doit d'être neutre, cet acharnement sur RDZ ressemble à du harcèlement ! Y'a pas d'analyse de fond juste un semblant de réflexion qui n'explique rien des changements d'équipe que doit faire RDZ a chaque match. Encore aujourd'hui Aguerd absent donc faut encore changer la défense. Lamentable pour des gens qui normalement leur métier c'est d'analyser

Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

Sacré olympitre🤣🤣

OL : Le prochain coup de folie de Michele Kang

mange ton caca red13

Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes

Il avait dit la même chose sur ekitike, en tout cas ekitike 90 M sur lui ! Il est devenu une star a anfield il justifie son prix, pour jacquet il peut faire aussi la même chose

Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

J allais le dire ce MORTY est débile mais il a du chier droit cette fois ci :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading