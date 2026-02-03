Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

L’OL affiche une forme étincelante depuis le début de l’année 2026. Revenus à hauteur de l’OM en Ligue 1, les Gones peuvent désormais rêver d’une qualification directe pour la Ligue des champions à l’issue de la saison.

L’ Olympique Lyonnais a réalisé un coup parfait en s’imposant face au LOSC dimanche en championnat. Les Rhodaniens sont ainsi revenus à hauteur de l’OM, troisième du classement. La perspective d’une qualification directe pour la Ligue des champions en fin de saison est donc bel et bien d’actualité, un scénario sur lequel peu auraient misé il y a encore quelques mois, alors que les Gones traversaient une période plus que délicate.

Paulo Fonseca est parvenu à bâtir un collectif solide, porté par certaines individualités de très grand talent. Pour Sidney Govou, l’objectif doit désormais être de rivaliser pour une place dans le top 4 de la Ligue 1 , sous peine de gâcher tout le travail déjà accompli.

L'OL doit y croire à fond

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué : « Le mercato montre de nouvelles ambitions. L’OL ne le dit pas, mais je pense que la Ligue des Champions est un vrai objectif. Les recrues du mercato tendent vers ça.

Le programme de cette semaine, c’est Laval puis Nantes. Et si l’OL va perdre certainement des matchs d’ici la fin de saison, je ne crains pas d’accident. Parce que le groupe est sain. Je vois mal des joueurs lâcher, craquer dans des moments importants. Paulo Fonseca va juste devoir maintenir ce niveau d’exigence avec ses joueurs. On a l’impression pour l’instant qu’il ne peut rien arriver à l’OL. »

L’OL s’est offert le droit de vivre une seconde partie de saison particulièrement excitante, avec de nombreux défis de taille à relever. Paulo Fonseca dispose désormais d’un effectif suffisamment profond pour espérer rivaliser. D’autant plus que des joueurs comme Malick Fofana et Ernest Nuamah devraient prochainement effectuer leur grand retour.