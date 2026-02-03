Torrent d’insultes sur Saint-Maximin, Lens réagit !

Saint-Maximin
La signature d'Allan Saint-Maximin à Lens a fait énormément réagir au Mexique, où le joueur est parti avec fracas. La vague de haine a surpris le club nordiste.
Recrue surprise du RC Lens, Allan Saint-Maximin va apporter une solution offensive de plus à Pierre Sage. L’ancien joueur de Monaco ou Newcastle, est surtout une très bonne affaire financière puisqu’il arrive libre du Mexique. Il a en effet quitté avec fracas son club de l’América en dénonçant des insultes racistes subies par ses enfants dans la capitale du Mexique. C’est donc libre de tout contrat qu’il est arrivé chez le candidat au titre, mais les publications pour mettre en avant ce recrutement ont été inondées de messages en provenance de personnes d’Amérique Centrale.

Les supporters de l’América, l’un des plus grands clubs du pays, n’ont pas du tout aimé la façon dont Saint-Maximin est parti, et avec quelle facilité il a retrouvé un club quelques heures plus tard, le soupçonnant d’avoir prémédité son départ de l’América pour revenir en France sans coûter un centime. Des supputation déjà très osées, mais qui ont souvent été accompagnées d’insultes que le RC Lens a tenté de modérer tant bien que mal sur les réseaux sociaux. La vidéo de sa signature sur le compte X du RCL a été visionné deux millions de fois, explosant les records à ce niveau.
Finalement, le club nordiste a pris la parole pour dénoncer cet acharnement, et a même coupé l’accès aux commentaires à certaines de ses publications, pour éviter qu’une « armée mexicaine » ne vienne polluer la signature d’Allan Saint-Maximin. « Le Racing Club de Lens s'indigne et condamne avec la plus grande fermeté le déferlement de propos haineux et d’insultes à caractère raciste dont son nouveau joueur, Allan Saint-Maximin, est la cible sur les réseaux sociaux », a fait savoir la formation de l’Artois, qui ne s’attendait pas à faire autant réagir depuis le Mexique pour cette signature.
