OM : Un journaliste annonce le départ de De Zerbi

L’avenir de Roberto De Zerbi s’écrit en pointillés à l’OM après le coup de sang de l’entraîneur italien la semaine dernière. Une attitude de la part de l’entraîneur italien qui n’est pas sans rappeler la fin de son histoire à Brighton.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi sera-t-il toujours l’entraîneur du club phocéen la saison prochaine ? La question mérite d’être posée après le coup de sang de l’Italien la semaine dernière suite à l’élimination en Ligue des Champions. Absent de l’entraînement à deux jours du déplacement au Paris FC, Roberto De Zerbi a fait le point sur sa situation personnelle avec sa direction, avant de prendre la décision de rester . Mais tout cela reste très fragile et un départ de l’ancien entraîneur de Sassuolo en fin de saison, voire avant si les résultats ne s’améliorent pas, semble plausible.

Cela ne surprendrait pas Jonathan Bray, de TNT Sports. Interrogé par Eurosport, le journaliste estime que Roberto De Zerbi est en train de reproduire le schéma qui l’a conduit à quitter Brighton, après avoir pourtant réalisé de belles choses chez les Seagulls. « À l'apogée de sa carrière à Brighton, Roberto De Zerbi était promis à un brillant avenir. Il était largement considéré comme l'un des entraîneurs les plus doués sur le plan tactique du championnat » explique d’abord le journaliste britannique avant de poursuivre.

« Depuis mars 2024, sa réputation a pris quelques coups. La nature de son départ de Brighton a suscité des interrogations, De Zerbi ayant fait quelques déclarations publiques irréfléchies qui ont mis le conseil d'administration de Brighton dans une position difficile » se souvient le journaliste de TNT Sports, qui craint que la situation se répète à Marseille avec un départ précipité comme ce fut le cas à Brighton. Tout semble indiquer que l’on se dirige vers cette voie selon Jonathan Bray.

De Zerbi et l'OM, il annonce la fin

« Je ne pense pas que le problème réside dans la taille du club ou dans les attentes qui pèsent sur ses épaules. Je pense que le problème vient du fait que De Zerbi réagit mal lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Malgré une période fructueuse à Brighton, la fin de son mandat là-bas a été chaotique. Il semble que la même chose se produise avec l’OM » estime notre confrère. Autrement dit, le départ de Marseille de l’entraîneur italien n’est qu’une question de temps selon lui. Pablo Longoria et Medhi Benatia peuvent donc déjà commencer à chercher un entraîneur pour la saison prochaine.