Chevalier snobé, zéro larmes au PSG

Au PSG, la concurrence pour le poste de gardien numéro 1 fait rage. Lucas Chevalier semble désormais avoir perdu sa place au profit de Matvey Safonov.

Le PSG se retrouve à nouveau confronté à une problématique autour de ses gardiens depuis le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City l’été dernier, suite à la décision de Luis Enrique. L’Espagnol souhaitait un portier plus à l’aise dans le jeu au pied. Si Lucas Chevalier est effectivement plus rassurant de ce côté-là, il montre encore certaines limites dans d’autres aspects du jeu. L’ancien joueur du LOSC peine à endosser pleinement le rôle qu’on attend de lui dans la capitale. La pression est forte et Chevalier a déjà coûté plusieurs points au club.

De son côté, Matvey Safonov joue pleinement la carte de la concurrence. S’il n’a pas encore une avance confortable sur son coéquipier, il bénéficie désormais de la confiance de Luis Enrique.

Chevalier, encore pire qu'annoncé ?

La situation semble devenir difficile à gérer pour Lucas Chevalier. C’est en tout cas ce que rapporte Bertrand Latour. Ces dernières heures, le journaliste de la chaine cryptée a en effet livré quelques informations concernant le natif de Calais.

« Il est au Paris Saint-Germain, mais personne ne le sait vraiment. Je ne pense pas qu'il ait un grand soutien de ses partenaires, qu'il y ait une grande peine de ceux qui jouent avec lui qu'il soit passé de numéro un à numéro deux.

Pour être clair, tout le monde a eu du mal à accepter que Donnarumma s'en aille vu la fin de saison qu'il avait faite. Les premières semaines n'ont pas eu vocation à rassurer ceux qui étaient déjà au Paris Saint-Germain d'un point de vue sportif et d'un point de vue social, de ce que je sais, il est assez isolé. Ça ne fait pas une peine énorme à ses partenaires », a expliqué le sniper de Canal+.

Lucas Chevalier va devoir s’accrocher pour inverser sa dynamique au PSG. Il sera intéressant de voir quel gardien sera aligné dans les buts parisiens face à l’OM lors du Classique dimanche soir prochain. La saison est encore longue et certaines pages restent à écrire. Mais force est de constater que Chevalier ne fait pas l’unanimité au sein des champions d’Europe.