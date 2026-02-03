ICONSPORT_282550_0411
Lucas Chevalier

Chevalier snobé, zéro larmes au PSG

PSG03 févr. , 17:00
parHadrien Rivayrand
1
Au PSG, la concurrence pour le poste de gardien numéro 1 fait rage. Lucas Chevalier semble désormais avoir perdu sa place au profit de Matvey Safonov.
Le PSG se retrouve à nouveau confronté à une problématique autour de ses gardiens depuis le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City l’été dernier, suite à la décision de Luis Enrique. L’Espagnol souhaitait un portier plus à l’aise dans le jeu au pied. Si Lucas Chevalier est effectivement plus rassurant de ce côté-là, il montre encore certaines limites dans d’autres aspects du jeu. L’ancien joueur du LOSC peine à endosser pleinement le rôle qu’on attend de lui dans la capitale. La pression est forte et Chevalier a déjà coûté plusieurs points au club.
De son côté, Matvey Safonov joue pleinement la carte de la concurrence. S’il n’a pas encore une avance confortable sur son coéquipier, il bénéficie désormais de la confiance de Luis Enrique.

Chevalier, encore pire qu'annoncé ? 

La situation semble devenir difficile à gérer pour Lucas Chevalier. C’est en tout cas ce que rapporte Bertrand Latour. Ces dernières heures, le journaliste de la chaine cryptée a en effet livré quelques informations concernant le natif de Calais.
« Il est au Paris Saint-Germain, mais personne ne le sait vraiment. Je ne pense pas qu'il ait un grand soutien de ses partenaires, qu'il y ait une grande peine de ceux qui jouent avec lui qu'il soit passé de numéro un à numéro deux.
Pour être clair, tout le monde a eu du mal à accepter que Donnarumma s'en aille vu la fin de saison qu'il avait faite. Les premières semaines n'ont pas eu vocation à rassurer ceux qui étaient déjà au Paris Saint-Germain d'un point de vue sportif et d'un point de vue social, de ce que je sais, il est assez isolé. Ça ne fait pas une peine énorme à ses partenaires », a expliqué le sniper de Canal+.

Lire aussi

Le PSG trouve un accord avec l'OL mais se méfieLe PSG trouve un accord avec l'OL mais se méfie
Lucas Chevalier va devoir s’accrocher pour inverser sa dynamique au PSG. Il sera intéressant de voir quel gardien sera aligné dans les buts parisiens face à l’OM lors du Classique dimanche soir prochain. La saison est encore longue et certaines pages restent à écrire. Mais force est de constater que Chevalier ne fait pas l’unanimité au sein des champions d’Europe.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_263636_0246
PSG

Arda Güler au PSG dans un incroyable échange ?

ICONSPORT_120190_0207
Mercato

Youth League : Bruges renverse l'AS Monaco

ICONSPORT_289515_0011
OM

Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

ICONSPORT_285460_0705
Mercato

Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes

Fil Info

03 févr. , 18:00
Arda Güler au PSG dans un incroyable échange ?
03 févr. , 17:58
Youth League : Bruges renverse l'AS Monaco
03 févr. , 17:53
Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé
03 févr. , 17:40
Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes
03 févr. , 17:20
OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix
03 févr. , 16:40
L'OM et Rennes explosent le top 10 du mercato
03 févr. , 16:20
Torrent d’insultes sur Saint-Maximin, Lens réagit !
03 févr. , 16:00
Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

Derniers commentaires

OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix

La plupart des gens qui suivent l'OM ne sont pas objectif du tout et Castaldi est déjà grillé a Marseille ! Comme les autres il ne tient pas compte des nombreux blessés auquel l'OM a du faire face cette saison, plus de 10 blessés dans l'effectif, plus que n'importe quelle équipe de L1 donc quand on est journaliste ou consultant, que l'on se doit d'être neutre, cet acharnement sur RDZ ressemble à du harcèlement ! Y'a pas d'analyse de fond juste un semblant de réflexion qui n'explique rien des changements d'équipe que doit faire RDZ a chaque match. Encore aujourd'hui Aguerd absent donc faut encore changer la défense. Lamentable pour des gens qui normalement leur métier c'est d'analyser

Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

Sacré olympitre🤣🤣

OL : Le prochain coup de folie de Michele Kang

mange ton caca red13

Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes

Il avait dit la même chose sur ekitike, en tout cas ekitike 90 M sur lui ! Il est devenu une star a anfield il justifie son prix, pour jacquet il peut faire aussi la même chose

Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

J allais le dire ce MORTY est débile mais il a du chier droit cette fois ci :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading