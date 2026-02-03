L'OM et Rennes explosent le top 10 du mercato

Le mercato d’hiver est désormais terminé. En France, certains clubs de Ligue 1 ont fait fort, à l’image de l’OM ou encore du Stade Rennais.

Les jeux sont faits pour cette seconde partie de saison. Les clubs de Ligue 1 ne peuvent plus renforcer leur effectif via le mercato hivernal. Ce lundi a été particulièrement animé pour certaines écuries de l’élite, notamment l’OM et le Stade Rennais. Il faut dire que les deux formations ont beaucoup déçu ces dernières semaines et se devaient d’apporter des changements à leur effectif.

On connaît désormais le top 10 des transferts de l’hiver en France, et Phocéens comme Bretons ont clairement fait fort.

Des belles opérations finalisées

En effet, le Stade Rennais a bouclé deux opérations majeures qui placent le club aux deux premières places du top 10, avec les ventes de Jérémy Jacquet à Liverpool pour 70 millions d’euros et de Kader Meïté à Al-Hilal pour 30 millions d’euros.

De son côté, l’OM figure à la 4e place avec la vente de Robinio Vaz à l’AS Roma pour 25 M€, mais aussi à la 7e place avec le transfert d’Ismaël Koné à Sassuolo pour 10 M€, ainsi qu’à la 8e place grâce à la vente de Darryl Bakola, également à Sassuolo, pour 10 millions d’euros.

À noter qu’au rayon des arrivées, le Stade Rennais s’est également montré actif en attirant Yassir Zabiri pour 10 M€ et Sebastien Szymanski pour 9,5 M€.

Le top 10 des transferts en Ligue 1 cet hiver :

1 - Jérémy Jacquet (Stade Rennais) : 70 m€ à Liverpool (Angleterre)

2- Kader Meïte (Stade Rennais) : 30 m€ à Al-Hilal (Arabie saoudite)

3 - Georges Ilenikhena (AS Monaco) : 30 m€ à Al-Ittihad (Arabie saoudite)

4 - Robinio Vaz (Olympique de Marseille) : 25 m€ à l’AS Roma (Italie)

5 - Rudy Matondo (AJ Auxerre) : 15 m€ au Paris FC (France)

6 - Bryan Madjo (Metz) : 12 m€ à Aston Villa (Angleterre)

7 - Ismaël Koné (Olympique de Marseille) : 10 m€ à Sassuolo (Italie)

8 - Yassir Zabiri (Famalicao) : 10 m€ au Stade Rennais (France)

9 - Darryl Bakola (Olympique de Marseille) : 10 m€ à Sassuolo (Italie)

10 - Sebastien Szymanski (Fenerbahçe) : 9,50 m€ au Stade Rennais (France)

L’OM et le Stade Rennais s’affrontent ce mardi soir pour une place en quarts de finale de la Coupe de France. Malheur au vaincu, entre deux clubs pour qui cette compétition constitue un objectif majeur de la seconde partie de saison.