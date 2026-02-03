michele kang fait un aveu etonnant sur les fans de l ol iconsport 268698 0244 398542

OL : Le prochain coup de folie de Michele Kang

OL03 févr. , 15:00
parHadrien Rivayrand
4
L’OL a tourné la page John Textor et est désormais géré par Michele Kang. Cette dernière réalise un travail apprécié, mais n’a pas uniquement le club rhodanien en tête, puisqu’elle souhaite racheter un autre club…
L’OL revit depuis quelques mois, notamment depuis l’arrivée de Michele Kang. La femme d’affaires est parvenue à stabiliser de nouveau les Gones, permettant à Paulo Fonseca de travailler dans un cadre bien plus serein. Malgré de fortes restrictions sur le marché des transferts, le club a également su se renforcer grâce à des coups bien sentis. Si Michele Kang fait presque l’unanimité à Lyon, elle ne pense pas uniquement aux Rhodaniens et Rhodaniennes. L’Américaine de 66 ans a en effet des vues sur un nouveau club.

Michele Kang a encore faim 

Selon les dernières informations d’El Periodico, Michele Kang, via Kynisca Sports, souhaite s’offrir un club en Espagne, dont le nom n’a pas encore filtré. Par le passé, elle avait déjà manifesté de l’intérêt pour Valence et Levante UD, sans succès.
Pour rappel, Michele Kang avait racheté en 2023 la section féminine de l’OL et créé Kynisca Sports International, premier groupe multiclubs dédié au football féminin. En décembre de la même année, elle avait également pris le contrôle des London City Lionesses.

En Espagne, la concurrence reste limitée face à un FC Barcelone qui rafle presque tout. En s’offrant un club de l’autre côté des Pyrénées, Michele Kang pourrait ainsi offrir un rival de poids aux Catalanes.
En attendant de savoir si la native de Séoul obtiendra gain de cause, elle suivra avec une grande attention la fin de saison de l’OL, dont elle est la présidente. Les Rhodaniens sont encore en lice en Coupe de France et en Ligue Europa pour décrocher un titre. En championnat, ils sont clairement dans la course à une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, un scénario auquel peu de monde croyait encore il y a quelques mois.
4
