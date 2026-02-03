OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix

Roberto De Zerbi ne fait plus forcément l’unanimité à l’OM. L’Italien est notamment contesté pour certains choix effectués lors du dernier mercato hivernal.

L’ OM dispute ce mardi soir l’un des matchs les plus importants de sa saison face au Stade Rennais en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une élimination serait dramatique pour les Phocéens et pour leur entraîneur, Roberto De Zerbi. L’Italien est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Certains fans et observateurs ne comprennent ni ses choix tactiques, ni ses décisions récentes sur le marché des transferts hivernal. Giovanni Castaldi ne dira pas le contraire.

De Zerbi se fait malmener en direct

Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le journaliste n’a en effet pas mâché ses mots :

« L’été dernier, il y a eu une nette amélioration en défense, ok. Mais O’Riley, il fait deux bons matchs, il va à la cave. Vermeeren, il a une super séquence, après on ne les voit plus. Bakola, on ne le voit plus aussi ensuite… De Zerbi explique qu’il y a trop d’instabilité dans son effectif et qu’il ne peut pas construire. Mais lui, il fait des compositions différentes à chaque fois et l’effectif change tout le temps. On a l’impression qu’il prend les gens qui suivent l’OM pour des abrutis. »

Les nouveaux arrivants à l’OM vont devoir rapidement convaincre, sous peine de mettre encore davantage de pression sur l’entraîneur marseillais, mais aussi sur la direction, qui n’a une nouvelle fois pas misé sur la stabilité lors du mercato hivernal. La tension est donc maximale avant la réception du Stade Rennais, d’autant qu’une réunion récente a rassemblé fans et joueurs pour aborder certains sujets chauds.

De son côté, le Stade Rennais joue également gros ce mardi soir au Stade Vélodrome. Malheur au vaincu entre deux formations ambitieuses, mais qui déçoivent depuis plusieurs semaines.