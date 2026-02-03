ICONSPORT_280510_0150
Roberto De Zerbi ne fait plus forcément l’unanimité à l’OM. L’Italien est notamment contesté pour certains choix effectués lors du dernier mercato hivernal.
L’OM dispute ce mardi soir l’un des matchs les plus importants de sa saison face au Stade Rennais en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une élimination serait dramatique pour les Phocéens et pour leur entraîneur, Roberto De Zerbi. L’Italien est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Certains fans et observateurs ne comprennent ni ses choix tactiques, ni ses décisions récentes sur le marché des transferts hivernal. Giovanni Castaldi ne dira pas le contraire.

De Zerbi se fait malmener en direct 

Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le journaliste n’a en effet pas mâché ses mots :
« L’été dernier, il y a eu une nette amélioration en défense, ok. Mais O’Riley, il fait deux bons matchs, il va à la cave. Vermeeren, il a une super séquence, après on ne les voit plus. Bakola, on ne le voit plus aussi ensuite… De Zerbi explique qu’il y a trop d’instabilité dans son effectif et qu’il ne peut pas construire. Mais lui, il fait des compositions différentes à chaque fois et l’effectif change tout le temps. On a l’impression qu’il prend les gens qui suivent l’OM pour des abrutis. »

Les nouveaux arrivants à l’OM vont devoir rapidement convaincre, sous peine de mettre encore davantage de pression sur l’entraîneur marseillais, mais aussi sur la direction, qui n’a une nouvelle fois pas misé sur la stabilité lors du mercato hivernal. La tension est donc maximale avant la réception du Stade Rennais, d’autant qu’une réunion récente a rassemblé fans et joueurs pour aborder certains sujets chauds.
De son côté, le Stade Rennais joue également gros ce mardi soir au Stade Vélodrome. Malheur au vaincu entre deux formations ambitieuses, mais qui déçoivent depuis plusieurs semaines.
1
Derniers commentaires

OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix

La plupart des gens qui suivent l'OM ne sont pas objectif du tout et Castaldi est déjà grillé a Marseille ! Comme les autres il ne tient pas compte des nombreux blessés auquel l'OM a du faire face cette saison, plus de 10 blessés dans l'effectif, plus que n'importe quelle équipe de L1 donc quand on est journaliste ou consultant, que l'on se doit d'être neutre, cet acharnement sur RDZ ressemble à du harcèlement ! Y'a pas d'analyse de fond juste un semblant de réflexion qui n'explique rien des changements d'équipe que doit faire RDZ a chaque match. Encore aujourd'hui Aguerd absent donc faut encore changer la défense. Lamentable pour des gens qui normalement leur métier c'est d'analyser

Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

Sacré olympitre🤣🤣

OL : Le prochain coup de folie de Michele Kang

mange ton caca red13

Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes

Il avait dit la même chose sur ekitike, en tout cas ekitike 90 M sur lui ! Il est devenu une star a anfield il justifie son prix, pour jacquet il peut faire aussi la même chose

Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

J allais le dire ce MORTY est débile mais il a du chier droit cette fois ci :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

