OM : Genesio a son coup de cœur chez les jeunes

Compte tenu de la situation économique, les jeunes de l’Olympique de Marseille auront sûrement leur chance la saison prochaine. Le nouvel entraîneur Bruno Genesio sera attentif à leur progression, lui qui a déjà repéré le potentiel d’un attaquant prometteur.

Les matchs amicaux ne permettent pas toujours de tirer de vrais enseignements, qui plus est face à des adversaires nettement inférieurs. Il n’empêche que Bruno Genesio a pu observer l’évolution et le comportement de certains joueurs lors du succès contre le Yamoussoukro FC (3-0) vendredi. Plusieurs éléments se sont distingués sous les yeux du nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille , à commencer par Ange Lago. Comme ses coéquipiers Neal Maupay et Faris Moumbagna, l’attaquant de 21 ans a terminé la partie avec un but inscrit.

Un moment particulier pour l’Ivoirien qui avait l’opportunité de jouer dans son pays natal. Le jeune talent a profité de l’occasion pour se montrer à son avantage, allant même jusqu’à récolter le trophée d’homme du match. Alors sans surprise, sa performance n’est pas passée inaperçue. Le quotidien régional La Provence affirme qu’Ange Lago a marqué des points auprès de Bruno Genesio. Le successeur d’Habib Beye envisage de l’intégrer à ses rotations la saison prochaine. Bien évidemment, l’attaquant inexpérimenté devra confirmer tout au long de la pré-saison, et pas seulement lors des matchs de préparation.

L’ancien coach du LOSC accorde aussi de l’importance à la qualité des séances d’entraînement au quotidien. Connu pour sa capacité à développer les jeunes, le technicien également passé par le Stade Rennais a par exemple contribué à la progression d’Amine Gouiri, Adrien Truffert, Mathys Tel ou plus récemment Ayyoub Bouaddi à Lille. Une bonne nouvelle pour les jeunes de l’Olympique de Marseille sachant que l’état des finances devrait inciter le club à miser sur la jeunesse à partir de la saison prochaine.