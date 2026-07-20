OM : Genesio a son coup de cœur chez les jeunes

oui sergio messi est la honte du football mdr
Dedelafrite, ton humiliation quotidienne sur ce forum devient gênante. vraiment...
ça a du sens, Kolo Muani à 40M, ça pique.
Heu .... Tu es sur que tu es lucide ??? Allo, les résumés des matchs, ça te parle ??? Et c'est moi la pauvre tanche, footix.... Et en plus, tu me tombes direct dessus, je suis sur que tu n'as mm pas compris mon message initial...
Parceque toi tu es expert peut etre ? lol Ta maman m'a pourtant dit que je m'y connaissais bien :)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Homme du match : Ange Lago 🇨🇮✨