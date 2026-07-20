Lago

OM : Genesio a son coup de cœur chez les jeunes

OM20 juil. , 17:00
parEric Bethsy
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Compte tenu de la situation économique, les jeunes de l’Olympique de Marseille auront sûrement leur chance la saison prochaine. Le nouvel entraîneur Bruno Genesio sera attentif à leur progression, lui qui a déjà repéré le potentiel d’un attaquant prometteur.
Les matchs amicaux ne permettent pas toujours de tirer de vrais enseignements, qui plus est face à des adversaires nettement inférieurs. Il n’empêche que Bruno Genesio a pu observer l’évolution et le comportement de certains joueurs lors du succès contre le Yamoussoukro FC (3-0) vendredi. Plusieurs éléments se sont distingués sous les yeux du nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, à commencer par Ange Lago. Comme ses coéquipiers Neal Maupay et Faris Moumbagna, l’attaquant de 21 ans a terminé la partie avec un but inscrit.
Un moment particulier pour l’Ivoirien qui avait l’opportunité de jouer dans son pays natal. Le jeune talent a profité de l’occasion pour se montrer à son avantage, allant même jusqu’à récolter le trophée d’homme du match. Alors sans surprise, sa performance n’est pas passée inaperçue. Le quotidien régional La Provence affirme qu’Ange Lago a marqué des points auprès de Bruno Genesio. Le successeur d’Habib Beye envisage de l’intégrer à ses rotations la saison prochaine. Bien évidemment, l’attaquant inexpérimenté devra confirmer tout au long de la pré-saison, et pas seulement lors des matchs de préparation.

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L’ancien coach du LOSC accorde aussi de l’importance à la qualité des séances d’entraînement au quotidien. Connu pour sa capacité à développer les jeunes, le technicien également passé par le Stade Rennais a par exemple contribué à la progression d’Amine Gouiri, Adrien Truffert, Mathys Tel ou plus récemment Ayyoub Bouaddi à Lille. Une bonne nouvelle pour les jeunes de l’Olympique de Marseille sachant que l’état des finances devrait inciter le club à miser sur la jeunesse à partir de la saison prochaine.
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