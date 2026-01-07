ICONSPORT_281315_0351

OM : Les sanctions contre Vermeeren et Nadir sont connues

OM07 janv. , 22:54
parCorentin Facy
0
Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a tranché les cas d'Arthur Vermeeren et de Bilal Nadir, exclus dimanche lors de la défaite de l'OM contre Nantes (0-2).
Sans surprise, Arthur Vermeeren a écopé de deux matchs fermes de suspension plus un match avec sursis pour son carton rouge direct à la suite de sa grossière faute sur le gardien nantais Anthony Lopes. La commission de discipline de la LFP a été en revanche plus clémente avec Bilal Nadir. Le milieu de terrain marocain de l'Olympique de Marseille, qui a pris deux cartons jaunes en l'espace de quelques minutes seulement, a écopé d'un seul match de suspension ferme.
