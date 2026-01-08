ICONSPORT_278179_0048

OM : Newcastle signe un chèque monstrueux pour Bakola

OM08 janv. , 8:20
parCorentin Facy
2
Lié à l’OM jusqu’en juin 2027, Darryl Bakola n’a pour l’instant trouvé aucun accord avec le club phocéen pour une prolongation. De quoi attiser la convoitise de plusieurs gros clubs en Europe, dont Newcastle.
A l’instar de Robinio Vaz, le jeune Darryl Bakola est l’une des étoiles montantes de l’Olympique de Marseille. A seulement 18 ans, le natif de Clichy a fêté contre Newcastle en Ligue des Champions le 25 novembre dernier sa première titularisation avec le club phocéen. Un signal fort de la part de Roberto De Zerbi, qui a témoigné sa confiance envers son jeune milieu de terrain. Depuis ce match face aux Magpies, Darryl Bakola a été contraint de se contenter de 25 minutes contre Lille et 5 minutes contre l’AS Monaco.
Ce temps de jeu en forte baisse coïncide avec les blocages autour de sa prolongation de contrat. Lié à l’OM jusqu’en 2027, le joueur recruté au Red Star en 2022 n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation. Ce qui l’a automatiquement placé sur la liste des transferts avec une valeur fixée entre 15 et 20 millions d’euros par Medhi Benatia. A ce tarif, peu de clubs prendront le risque de foncer sur le jeune milieu de terrain de 18 ans. Newcastle semble néanmoins prêt à tenter le coup selon le média spécialisé sur l’actualité du club anglais Chronicle Live.

Bakola a tapé dans l'oeil de Newcastle

Nos confrères affirment que Darryl Bakola a impressionné l’état-major de Newcastle lors du match de Ligue des Champions au Vélodrome et que les dirigeants britanniques sont prêts à payer une somme importante pour le déloger de l’Olympique de Marseille. Comme dans le dossier Robinio Vaz, l’état-major phocéen se retrouve entre deux eaux. D’un côté, ils rêvent de construire l’avenir avec Vaz et Bakola, deux jeunes recrutés en post-formation et qui ont été amenés à un niveau excellent pour jouer en Ligue 1 et en Ligue des Champions.
D. Bakola

D. Bakola

FranceFrance Âge 18 Milieu

UEFA Youth League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
De l’autre côté, difficile pour un club français, même pour l’OM au vu de la situation financière du football français, de refuser des offres à 20 millions d’euros ou plus pour des jeunes joueurs ayant disputé moins de 15 matchs en professionnels dans leur carrière. Reste maintenant à voir si cet intérêt important de Newcastle se concrétisera par une offre ferme d’ici la fin du mercato hivernal mais une chose est certaine, Darryl Bakola ne manque pas de courtisans. Lui dont le nom a également été associé à des clubs tels que le Borussia Dortmund ou Arsenal ces dernières semaines.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_256735_0326
PSG

Après Vitinha, le Real harcèle le PSG pour un autre joueur

ICONSPORT_279824_0047
Mercato

L’OL et l’OM en feu pour Thiago Almada

ICONSPORT_177728_0100
Monaco

Trop cher pour Nantes, il fait saliver Monaco

ICONSPORT_281188_0287
OL

L’OL énervé par « ce vrai problème » avec Greif

Fil Info

08 janv. , 12:20
Après Vitinha, le Real harcèle le PSG pour un autre joueur
08 janv. , 12:00
L’OL et l’OM en feu pour Thiago Almada
08 janv. , 11:30
Trop cher pour Nantes, il fait saliver Monaco
08 janv. , 11:00
L’OL énervé par « ce vrai problème » avec Greif
08 janv. , 10:40
L'OM le drague, cette star préfère Rennes
08 janv. , 10:25
Paris Sportifs : PSG-OM - Une offre alléchante pour ramasser gros
08 janv. , 10:20
Nantes veut recruter au PSG, c'est une très mauvaise idée
08 janv. , 10:00
Lens a une priorité étonnante au mercato
08 janv. , 9:40
OM : Abdelli, la condition qui peut tout faire capoter

Derniers commentaires

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

ah ok d'accord, du coup Cherki, ben arfa, bensema, fekir, Guezzal?c'est leur culture aussi ?!

L’OL et l’OM en feu pour Thiago Almada

Quand tu vois le nom Textor dans un deal, direct demi tour...

L’OL et l’OM en feu pour Thiago Almada

Trop compliqué

OM : Newcastle signe un chèque monstrueux pour Bakola

On devrait leur parler des carrières des Liaadji ou Bouttoba qui ont préféré les dollars au jeu..

L’OL énervé par « ce vrai problème » avec Greif

Surtout que bon, on départ, il yavait faute sur Morton puis sur Mata (meme si avec son adversaire ils se tiennent par le maillot).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading