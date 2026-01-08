OM : Newcastle signe un chèque monstrueux pour Bakola

Lié à l’OM jusqu’en juin 2027, Darryl Bakola n’a pour l’instant trouvé aucun accord avec le club phocéen pour une prolongation. De quoi attiser la convoitise de plusieurs gros clubs en Europe, dont Newcastle.

A l’instar de Robinio Vaz, le jeune Darryl Bakola est l’une des étoiles montantes de l’Olympique de Marseille . A seulement 18 ans, le natif de Clichy a fêté contre Newcastle en Ligue des Champions le 25 novembre dernier sa première titularisation avec le club phocéen. Un signal fort de la part de Roberto De Zerbi, qui a témoigné sa confiance envers son jeune milieu de terrain. Depuis ce match face aux Magpies, Darryl Bakola a été contraint de se contenter de 25 minutes contre Lille et 5 minutes contre l’AS Monaco.

Ce temps de jeu en forte baisse coïncide avec les blocages autour de sa prolongation de contrat. Lié à l’OM jusqu’en 2027, le joueur recruté au Red Star en 2022 n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation. Ce qui l’a automatiquement placé sur la liste des transferts avec une valeur fixée entre 15 et 20 millions d’euros par Medhi Benatia. A ce tarif, peu de clubs prendront le risque de foncer sur le jeune milieu de terrain de 18 ans. Newcastle semble néanmoins prêt à tenter le coup selon le média spécialisé sur l’actualité du club anglais Chronicle Live.

Bakola a tapé dans l'oeil de Newcastle

Nos confrères affirment que Darryl Bakola a impressionné l’état-major de Newcastle lors du match de Ligue des Champions au Vélodrome et que les dirigeants britanniques sont prêts à payer une somme importante pour le déloger de l’Olympique de Marseille. Comme dans le dossier Robinio Vaz, l’état-major phocéen se retrouve entre deux eaux. D’un côté, ils rêvent de construire l’avenir avec Vaz et Bakola, deux jeunes recrutés en post-formation et qui ont été amenés à un niveau excellent pour jouer en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

D. Bakola France • Âge 18 • Milieu UEFA Youth League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0