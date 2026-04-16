OM : La clause qui peut faire sauter Habib Beye cet été

Le flou règne à tous les étages à l’OM dans l’optique de la saison prochaine. On ignore par exemple si Habib Beye sera toujours l’entraîneur des Phocéens. Cela risque de dépendre de la qualification ou non en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille connaît depuis une semaine son nouveau président. Stéphane Richard a été nommé par Frank McCourt et a présenté le nouvel homme fort du club à la presse. L’ancien patron d’Orange prendra ses fonctions de manière officielle le 2 juillet prochain mais dans les faits, sa mission a déjà démarré. La plus urgente est de nommer un directeur sportif afin de remplacer Medhi Benatia, dont le départ en juin prochain est acté.

L’incertitude englobe aussi la situation d’Habib Beye dans l’optique de la saison prochaine. L’ancien entraîneur du Stade Rennais clame pourtant à qui veut l’entendre, à longueur de conférence de presse, que son contrat court jusqu’en 2027 et qu’il sera quoi qu’il arrive à l’OM la saison prochaine. Journaliste pour Le Phocéen, Loïc Lachau n’est pas totalement de cet avis. Selon lui, une clause existe dans le contrat d’Habib Beye afin que les deux parties se séparent dans le cas où Marseille ne se qualifie pas en Ligue des Champions.

Un départ inévitable si l'OM rate la C1

« Est-ce que je garde Beye la saison prochaine ? Très bonne question… Honnêtement, moi je n’étais pas favorable à son arrivée même si je n’ai rien contre lui. Moi je suis pour sa réussite et surtout pour la réussite de l’Olympique de Marseille. Si on me dit que Beye finit la saison 3e, que l’OM se qualifie en Ligue des Champions et qu’il reste la saison prochaine, je serais le premier à signer. Mais je ne suis pas forcément convaincu par le profil » a-t-il lancé dans l’OM au Café sur Le Phocéen, avant de poursuivre.

« Tout dépendra qui sera nommé directeur sportif. Je crois que Beye a une clause dans son contrat qui est liée à la qualification ou non en Ligue des Champions. A mon avis, Beye sera maintenu si l’OM termine 3e. Mais à voir si Marseille termine dans les 3 premiers. C’est une grosse question… Mais personnellement, je trouve que c’est insuffisant. J’espère qu’il réussira sa mission même si à l’heure actuelle, je trouve qu’un club comme l’OM, c’est trop tôt pour lui » a glissé le journaliste, pas fan du profil d’Habib Beye et qui ne serait pas du tout étonné de voir le technicien de 48 ans faire ses valises si Marseille n’accroche pas le top 3. Reste à savoir si cette clause existe réellement, ou si Habib Beye sera toujours sous contrat avec l’OM, même s’il ne remplit pas les objectifs sportifs du club.