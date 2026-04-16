OM : La clause qui peut faire sauter Habib Beye cet été

Vu la débilité de Fonseca à passer son temps à toujours faire tout à l'envers il y a de grandes chances qu'il demande à lever l'option d'achat pour la fraude Yaremchuk en se disant que Himbert ne rentrera qu'à la 85ème minute si il se blesse. Sinon ce clown farfelu et frileux trouvera bien 3 défenseurs à faire rentrer pour se retrouver à 8 derrière
Mbappé joue aussi dans un Real qui n est pas au niveau... C est loin des standards de ce club
"Le PSG est en 1/2 pour la 3eme année de suite en LDC, là encore mieux que n'importe quel club en Europe." pourquoi a ton avis? Bien sur du a son niveau. la dessus pas de soucis, mais sinon?
parce que vinicius n'a pas croquer ? n'a pas etait individuelle? mdr
c'est quand meme fou la plupart des gens qui critique mbappé et qui disent qu'il se met au dessus de tout mais c'est ses gens la qui le mettent au dessus de tout en le tenant responsable de tout mdr l'hypocrisie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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🔹Habib Beye est le troisième entraîneur le mieux payé de Ligue 1, avec un salaire de 230 000€ bruts mensuels. (@lequipe) #TeamOM