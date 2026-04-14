OM : Stéphane Richard arrive dans un bourbier

Alors que sa prise de fonction est attendue à la fin de la saison, Stéphane Richard sait d'avance qu'il aura de gros chantiers sur lesquels travailler dès son arrivée. Pour Eric Di Meco, le nouveau président de l'OM va forcément souffrir à cause des erreurs de la précédente direction.

L'actualité de l' Olympique de Marseille est constamment chamboulée cette saison. S'il y a eu une longue période d'accalmie après l'affaire Rabiot-Rowe, le club phocéen a connu un début d'année 2026 mouvementé : Roberto De Zerbi a été viré, Medhi Benatia a voulu partir mais est finalement resté, Habib Beye est arrivé sur le banc, Pablo Longoria a été remercié… le tout, en parallèle de résultats sportifs souvent décevants. Récemment nommé président par Frank McCourt, Stéphane Richard ne prendra ses fonctions que le 2 juillet prochain. Il n'a donc aucun contrôle sur la fin de la saison et devra subir ses conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça, ça inquiète fortement Eric Di Meco.

Le nouveau président va payer les pots cassés

« J'ai l'impression que le nouveau président va subir la situation. D'abord par rapport aux finances du club qui sont problématiques, et sur une éventuelle qualification ou non en Ligue des champions. Ceux que tu veux garder, c'est ce qui vont vouloir partir, et ceux que tu veux faire partir, c'est ceux qui ont des gros salaires et qui voudront jamais partir. Tu auras un treain de vie trop élevé par rapport aux ambitions, et aux salaires qui ont été donnés. Sur l'ancienne direction, il y a eu beaucoup de paris qui ont été faits. Pour attirer certains joueurs, tu devais les surpayer.

Aubameyang ? Le problème, c'est son salaire par rapport à son âge. Avec le calendrier, l'OM est en ballotage favorable. Aubameyang - Gouiri, ça suffit, et tu fais le pari sur un jeune joueur qui te coûtera pas aussi cher. On va pas faire du cas par cas, le président va subir. Greenwood, si tu fais pas de Coupe d'Europe, il va te dire 'moi je veux partir' et tu vas être obligé de céder. Qu'il trouve un président. Son problème, c'est qu'il ne vient pas du football. », a lâché Eric Di Meco dans le Moscato Show sur RMC. Force est de constater que quels que soient les contours de la fin de la saison de l'OM, Stéphane Richard aura du pain sur la planche dès son intronisation définitive.