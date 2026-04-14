OM : Stéphane Richard arrive dans un bourbier

Ah , les connnmenteurs de Kakapaluche qui avalent la trompette avec le buuuuuuuut de Dembébé 🤩🤩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Je suis curieux de savoir qui like l'autre siffoner su cerveau si dessous Lui et Sergio33 qui "Papotin"... Pour ceux qui ont la référence c'est quelque chose 🤕😵
Reste chez nous 👊⚽
Bon , maintenant faut juste aller leur en mettre un… 🤪 à moins que ce soit dans l’autre sens… 🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Mais ferme la sergio parle pas d’arrogance alors que tu l’es aussi on a pas besoin de toi comme supporter de Lyon toi t le fils à textor ok textix
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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⚪️🔵 Eric Di Meco sur la situation de l'OM : « Sous l’ancienne direction, beaucoup de paris ont été faits.. On ne va pas faire du cas par cas, mais le président va souffrir, il faut qu’il soit conscient du problème financier du club. »