OM : Habib Beye a déjà trouvé un avocat

8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.
Dans le mot « NON » qu’est qui vous bloque ? le stade même rendu à 60.000 places, restera - trop petit donc NON. - Le coin est exigu Impossibilité de se développer comme le club le souhaiterait … NON, Non et NON !!!
Tu m’étonnes, plus personne n’en veut même pas les supporters brésilien pour la CDM et encore moins le Real l’année prochaine 🥱
Article inutile de Foot01 pour faire du sensationnel sur le dos du PSG. Tout le monde sait que le report d'un 3ème match était impossible, le PSG n'a plus de joker pour faire reporter un autre match, et ça a été annoncé depuis la demande de report du match contre Lens. Encore faut-il que le report soit demandé pour qu'il soit accepté ou refusé, et il n'est pas dans l'intention du PSG de demander un report. P'tin le niveau atteint par certains rédacteurs de Foot01, c'est lamentable.
Mais n’importe quoi, sérieux il annonce qu’il va être papa et vous faire le rapport avec le fait qu’il s’en foute de Lyon, mon dieu le « journalisme » de bas étage, et comme vous êtes trop cons pour comprendre, ce que Fonseca a dit en conférence vous ne pensez pas qu’il lui a dit la même chose avant en tête à tête ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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