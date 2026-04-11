Habib Beye
Habib Beye entraîneur de l'OM

OM : Habib Beye a déjà trouvé un avocat

OM11 avr. , 10:30
parHadrien Rivayrand
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Ce vendredi soir en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a fait le travail face au FC Metz au Stade Vélodrome. De quoi soulager quelque peu Habib Beye.
L’OM avait une belle occasion de repartir de l’avant ce vendredi soir en Ligue 1, lors de la réception de la lanterne rouge messine. Si tout n’a pas été parfait pour les Phocéens, l’essentiel est assuré avec cette victoire. Et c’est bien ce qui compte pour les hommes d’Habib Beye en cette fin de saison. L’entraîneur sénégalais avait pas mal de pression sur les épaules après la défaite à Monaco la semaine passée.
Mais ce succès marseillais face au FC Metz ne rassure pas encore tout le monde sur la Canebière. Pour certains observateurs, le contenu proposé par Beye reste assez limité sur le plan tactique. De quoi faire réagir vivement Kevin Diaz, qui est lui un fervent défenseur de l'actuel coach de l'Olympique de Marseille et tient à le faire savoir.

Beye a déjà changé l’OM ?

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet tenu à défendre l’ancien défenseur marseillais : « L’OM ne doit pas se faire peur comme ça, mais ils sont dans une phase où rien n’est gratuit. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent qu’on ne voit rien avec Beye. Il apporte plus de verticalité et de jeu vers l’avant. C’est différent de De Zerbi : c’est plus simple et plus efficace. Le métier d’un entraîneur, c’est de mettre son équipe en situation de faire mal à l’adversaire. Ils ont 3,34 d’expected goals. Ils auraient pu marquer plus. »

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L'Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse du FC Lorient lors de la prochaine journée de Ligue 1. Un déplacement qui s’annonce périlleux pour les Phocéens, qui devront ramener un bon résultat de Bretagne afin de ne pas compromettre leurs ambitions de top 4. Habib Beye jouera également gros, alors que son avenir n’est pas encore totalement scellé dans la cité phocéenne.
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Derniers commentaires

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8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.

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Dans le mot « NON » qu’est qui vous bloque ? le stade même rendu à 60.000 places, restera - trop petit donc NON. - Le coin est exigu Impossibilité de se développer comme le club le souhaiterait … NON, Non et NON !!!

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Tu m’étonnes, plus personne n’en veut même pas les supporters brésilien pour la CDM et encore moins le Real l’année prochaine 🥱

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Article inutile de Foot01 pour faire du sensationnel sur le dos du PSG. Tout le monde sait que le report d'un 3ème match était impossible, le PSG n'a plus de joker pour faire reporter un autre match, et ça a été annoncé depuis la demande de report du match contre Lens. Encore faut-il que le report soit demandé pour qu'il soit accepté ou refusé, et il n'est pas dans l'intention du PSG de demander un report. P'tin le niveau atteint par certains rédacteurs de Foot01, c'est lamentable.

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Mais n’importe quoi, sérieux il annonce qu’il va être papa et vous faire le rapport avec le fait qu’il s’en foute de Lyon, mon dieu le « journalisme » de bas étage, et comme vous êtes trop cons pour comprendre, ce que Fonseca a dit en conférence vous ne pensez pas qu’il lui a dit la même chose avant en tête à tête ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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