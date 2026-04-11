OM : Habib Beye a déjà trouvé un avocat

Ce vendredi soir en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a fait le travail face au FC Metz au Stade Vélodrome. De quoi soulager quelque peu Habib Beye.

L’ OM avait une belle occasion de repartir de l’avant ce vendredi soir en Ligue 1, lors de la réception de la lanterne rouge messine. Si tout n’a pas été parfait pour les Phocéens, l’essentiel est assuré avec cette victoire. Et c’est bien ce qui compte pour les hommes d’Habib Beye en cette fin de saison. L’entraîneur sénégalais avait pas mal de pression sur les épaules après la défaite à Monaco la semaine passée.

Mais ce succès marseillais face au FC Metz ne rassure pas encore tout le monde sur la Canebière. Pour certains observateurs, le contenu proposé par Beye reste assez limité sur le plan tactique. De quoi faire réagir vivement Kevin Diaz, qui est lui un fervent défenseur de l'actuel coach de l'Olympique de Marseille et tient à le faire savoir.

Beye a déjà changé l’OM ?

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet tenu à défendre l’ancien défenseur marseillais : « L’OM ne doit pas se faire peur comme ça, mais ils sont dans une phase où rien n’est gratuit. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent qu’on ne voit rien avec Beye. Il apporte plus de verticalité et de jeu vers l’avant. C’est différent de De Zerbi : c’est plus simple et plus efficace. Le métier d’un entraîneur, c’est de mettre son équipe en situation de faire mal à l’adversaire. Ils ont 3,34 d’expected goals. Ils auraient pu marquer plus. »

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L'Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse du FC Lorient lors de la prochaine journée de Ligue 1. Un déplacement qui s’annonce périlleux pour les Phocéens, qui devront ramener un bon résultat de Bretagne afin de ne pas compromettre leurs ambitions de top 4. Habib Beye jouera également gros, alors que son avenir n’est pas encore totalement scellé dans la cité phocéenne.