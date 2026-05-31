ICONSPORT_261434_0050

Fête à Paris : Le PSG s'engage à payer la facture

PSG31 mai , 10:30
parClaude Dautel
3
C'est sur le Champ-de-Mars, et avec la tour Eiffel en invitée, que le PSG va fêter avec le public sa victoire en Ligue des champions. Les champions d'Europe prendront à leur charge les éventuels dégâts, et notamment le changement de la pelouse de cet espace où il fait bon flâner.
Le Paris Saint-Germain a décidé d'être royal au bar avec la mairie de Paris. Afin que tout soit bien clair entre la capitale et le PSG, un constat d'huissier a été fait samedi au Champ-de-Mars afin de prendre près de 600 photos de l'endroit où près de 90.000 personnes sont attendues ce dimanche pour fêter la victoire de Luis Enrique et de son équipe. Alors que l'avion ramenant la délégation parisienne est attendu vers 14h30, le rendez-vous du Champ-de-Mars a été confirmé par le ministre de l'Intérieur en personne. Avant la fête du soir au Parc des Princes, réservée aux abonnés, Paris fêtera sa deuxième couronne avec le grand public et a décidé de prendre à ses frais les éventuels dégâts involontaires, ou pas. Ce sera notamment le cas de la pelouse, qui sera probablement en souffrance, et qui sera entièrement changée par le club de la capitale.

Le PSG va payer la facture et évite les polémiques

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a formalisé cet accord signé avec la mairie de Paris. « Conformément aux prescriptions de la Ville de Paris, l’ensemble des installations sera positionné à une distance minimale de deux mètres des arbres. Les éléments patrimoniaux présents sur le site, notamment les bassins et fontaines, ne seront pas accessibles au public et ne risquent donc pas de dégradation (...) Le PSG prendra à sa charge l’intégralité de la remise en état des lieux et la pelouse sera remise en état aux frais du club », indiquent les champions d'Europe.
Cette semaine, l'annonce de l'organisation de cette fête au Champs-de-Mars avait fait du bruit, notamment parce que les riverains ont été placés au pied du mur, le PSG n'ayant pas discuté avec les élus de l'arrondissement avant de faire ce choix. En décidant d'assumer seul le coût de cette organisation, le Paris Saint-Germain va calmer toutes les polémiques, en espérant surtout que tout se passe bien. Pour cela, la préfecture de police a d'ores et déjà prévenu qu'il faudra montre patte blanche avant d'entrer dans le dispositif mis en place.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365874_0012
FC Nantes

FC Nantes : Kita porté disparu, panique totale

Michel Sardou est d'accord avec Mbappé
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé - Michel Sardou, le duo le plus improbable en France

ICONSPORT 006540 0001
OM

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

ICONSPORT 367383 0921
TV

Audience : 13,7 millions de téléspectateurs devant les tirs au but de PSG-Arsenal

Fil Info

31 mai , 11:30
FC Nantes : Kita porté disparu, panique totale
31 mai , 11:00
Kylian Mbappé - Michel Sardou, le duo le plus improbable en France
31 mai , 10:00
L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble
31 mai , 9:30
Audience : 13,7 millions de téléspectateurs devant les tirs au but de PSG-Arsenal
31 mai , 9:00
ASSE : Pas de montée, Montanier prend la porte
31 mai , 8:40
OM : Greenwood refuse Rome, son choix est explosif
31 mai , 8:20
OL : Paulo Fonseca a refusé des offres d'Arabie Saoudite et du Qatar
31 mai , 8:00
Le PSG refuse de payer 150ME, son futur attaquant est déjà connu
31 mai , 7:30
Neymar sur une jambe, Ancelotti sort sa meilleure blague

Derniers commentaires

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading