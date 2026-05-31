Fête à Paris : Le PSG s'engage à payer la facture

C'est sur le Champ-de-Mars, et avec la tour Eiffel en invitée, que le PSG va fêter avec le public sa victoire en Ligue des champions. Les champions d'Europe prendront à leur charge les éventuels dégâts, et notamment le changement de la pelouse de cet espace où il fait bon flâner.

Le Paris Saint-Germain a décidé d'être royal au bar avec la mairie de Paris. Afin que tout soit bien clair entre la capitale et le PSG, un constat d'huissier a été fait samedi au Champ-de-Mars afin de prendre près de 600 photos de l'endroit où près de 90.000 personnes sont attendues ce dimanche pour fêter la victoire de Luis Enrique et de son équipe. Alors que l'avion ramenant la délégation parisienne est attendu vers 14h30, le rendez-vous du Champ-de-Mars a été confirmé par le ministre de l'Intérieur en personne. Avant la fête du soir au Parc des Princes, réservée aux abonnés, Paris fêtera sa deuxième couronne avec le grand public et a décidé de prendre à ses frais les éventuels dégâts involontaires, ou pas. Ce sera notamment le cas de la pelouse, qui sera probablement en souffrance, et qui sera entièrement changée par le club de la capitale.

Le PSG va payer la facture et évite les polémiques

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a formalisé cet accord signé avec la mairie de Paris. « Conformément aux prescriptions de la Ville de Paris, l’ensemble des installations sera positionné à une distance minimale de deux mètres des arbres. Les éléments patrimoniaux présents sur le site, notamment les bassins et fontaines, ne seront pas accessibles au public et ne risquent donc pas de dégradation (...) Le PSG prendra à sa charge l’intégralité de la remise en état des lieux et la pelouse sera remise en état aux frais du club », indiquent les champions d'Europe.

Cette semaine, l'annonce de l'organisation de cette fête au Champs-de-Mars avait fait du bruit, notamment parce que les riverains ont été placés au pied du mur, le PSG n'ayant pas discuté avec les élus de l'arrondissement avant de faire ce choix. En décidant d'assumer seul le coût de cette organisation, le Paris Saint-Germain va calmer toutes les polémiques, en espérant surtout que tout se passe bien. Pour cela, la préfecture de police a d'ores et déjà prévenu qu'il faudra montre patte blanche avant d'entrer dans le dispositif mis en place.