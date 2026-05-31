L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

La victoire du PSG samedi contre Arsenal a forcément mis un coup au moral des supporters de l'OM. Car sans avoir les moyens colossaux de Paris, Marseille a oublié depuis bien longtemps le goût des sensations fortes en Ligue des champions. Pour La Provence, il est désormais temps pour le club phocéen de se tourner tout le temps vers le passé.

Cette saison, l'Olympique de Marseille a vécu un moment très fort en C1, mais c'est hélas de manière négative, puisque l'équipe de Roberto De Zerbi a été éliminée en raison d'un but du gardien de but de Benfica. Depuis sa victoire en 1993, l'OM n'a plus réellement goûté les sommets de la Ligue des champions, et désormais le slogan « A jamais les premiers » a pris du plomb dans l'aile, puisque le Paris Saint-Germain compte deux victoires consécutives en Ligue des champions. Dans La Provence, Sébastien Aumage, rédacteur en chef adjoint du service des sports, estime que les supporters marseillais doivent cesser de toujours se tourner vers cette victoire de 1993 pour ne pas faire un constat terrible, à savoir que des centaines de millions d'euros ont été dépensés dans des transferts, pour des raisons proches du néant.

L'OM a dépensé des centaines de millions d'euros sans résultat

Le journaliste marseillais espère que la nouvelle ère qui débute avec Stéphane Richard permettra d'apporter de la stabilité à l'Olympique de Marseille, seule solution pour avoir de bons résultats dans la durée. « Alors oui, "À jamais les premiers". Et après ? Faut-il inlassablement s'en contenter et vivre éternellement dans cette nostalgie, comme le Celtic FC ou le Steaua Bucarest, eux aussi vainqueur jadis de la C1 ? L'OM n'a certes pas les moyens du PSG, mais ce n'est pas une excuse à la vue des sommes folles dilapidées en transferts fumeux ou salaires exorbitants. Le Paris champion d'Europe en 2026 ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur. Pas besoin de changer l'effectif tous les six mois quand le projet est solide et mené par des personnes compétentes. Voilà une belle source d'inspiration pour Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, les nouveaux hommes forts de la maison olympienne », fait remarquer le quotidien régional.