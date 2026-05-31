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L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

OM31 mai , 10:00
parClaude Dautel
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La victoire du PSG samedi contre Arsenal a forcément mis un coup au moral des supporters de l'OM. Car sans avoir les moyens colossaux de Paris, Marseille a oublié depuis bien longtemps le goût des sensations fortes en Ligue des champions. Pour La Provence, il est désormais temps pour le club phocéen de se tourner tout le temps vers le passé.
Cette saison, l'Olympique de Marseille a vécu un moment très fort en C1, mais c'est hélas de manière négative, puisque l'équipe de Roberto De Zerbi a été éliminée en raison d'un but du gardien de but de Benfica. Depuis sa victoire en 1993, l'OM n'a plus réellement goûté les sommets de la Ligue des champions, et désormais le slogan « A jamais les premiers » a pris du plomb dans l'aile, puisque le Paris Saint-Germain compte deux victoires consécutives en Ligue des champions. Dans La Provence, Sébastien Aumage, rédacteur en chef adjoint du service des sports, estime que les supporters marseillais doivent cesser de toujours se tourner vers cette victoire de 1993 pour ne pas faire un constat terrible, à savoir que des centaines de millions d'euros ont été dépensés dans des transferts, pour des raisons proches du néant.

L'OM a dépensé des centaines de millions d'euros sans résultat

Le journaliste marseillais espère que la nouvelle ère qui débute avec Stéphane Richard permettra d'apporter de la stabilité à l'Olympique de Marseille, seule solution pour avoir de bons résultats dans la durée. « Alors oui, "À jamais les premiers". Et après ? Faut-il inlassablement s'en contenter et vivre éternellement dans cette nostalgie, comme le Celtic FC ou le Steaua Bucarest, eux aussi vainqueur jadis de la C1 ? L'OM n'a certes pas les moyens du PSG, mais ce n'est pas une excuse à la vue des sommes folles dilapidées en transferts fumeux ou salaires exorbitants. Le Paris champion d'Europe en 2026 ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur. Pas besoin de changer l'effectif tous les six mois quand le projet est solide et mené par des personnes compétentes. Voilà une belle source d'inspiration pour Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, les nouveaux hommes forts de la maison olympienne », fait remarquer le quotidien régional.
Compte tenu des réactions lues depuis samedi sur les réseaux sociaux, ce message a du mal à se diffuser chez certains supporters de l'Olympique de Marseille qui en reviennent toujours à la même chose, à savoir que le PSG a les moyens d'un État, le Qatar, derrière lui. Mais si l'on fait abstraction du Paris SG, l'OM n'a pas réellement brillé en C1 avant même QSi, et surtout en Ligue 1 il n'a jamais été en mesure de faire une saison à la Lens, ou même comme Lille, ou Monaco. A
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Derniers commentaires

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Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

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Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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