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Audience : 13,7 millions de téléspectateurs devant les tirs au but de PSG-Arsenal

TV31 mai , 9:30
parJérôme Capton
2
M6 et Canal+ se partageaient la diffusion de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, les audiences ont été énormes, notamment en fin de match.
Deux chaînes, dont une en clair, diffusaient en France le choc entre le Paris Saint-Germain et les Gunners, une finale qui pour la première fois débutait à 18 heures. Ce dimanche, Canal+ et M6 ont révélé leurs audiences et on atteint forcément des sommets. De son côté, M6 a eu une audience moyenne de 6,25 millions de téléspectateurs, mais elle est montée à 10,4 millions au moment de la séance des tirs au but. Pour Canal+, 2,5 millions d'abonnés ont suivi la finale de la Ligue des champions avec un pic à 3,3 millions, là encore au moment du dénouement. Au total, 13,7 millions de téléspectateurs ont donc vu Gabriel rater son tir au but et le Paris Saint-Germain gagner sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. A noter que le match de Moïse Kouamé, grand supporter du PSG, à Roland-Garros, a probablement privé M6 et Canal+ de téléspectateurs, même si ce dernier a perdu avant la fin de la finale.
Ces chiffres sont forcément excellents, mais finalement le fait d'avancer la rencontre à 18 heures n'a pas changé grand-chose. En effet, l'audience ce PSG-Arsenal est similaire ou presque à celle du PSG-Inter de 2025. La finale de l'an dernier avait également été diffusée par M6 et Canal+ et avait réuni en moyenne 11,52 millions de téléspectateurs avec un pic à 13,5 millions en fin de match. De quoi réjouir M6 sait qu'en s'offrant les droits du Mondial 2026, il va y avoir probablement de belles audiences cet été, l'appétit du public français pour le football se confirmant.
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Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

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Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

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Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

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Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

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Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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