Audience : 13,7 millions de téléspectateurs devant les tirs au but de PSG-Arsenal

M6 et Canal+ se partageaient la diffusion de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, les audiences ont été énormes, notamment en fin de match.

Deux chaînes, dont une en clair, diffusaient en France le choc entre le Paris Saint-Germain et les Gunners, une finale qui pour la première fois débutait à 18 heures. Ce dimanche, Canal+ et M6 ont révélé leurs audiences et on atteint forcément des sommets. De son côté, M6 a eu une audience moyenne de 6,25 millions de téléspectateurs, mais elle est montée à 10,4 millions au moment de la séance des tirs au but. Pour Canal+, 2,5 millions d'abonnés ont suivi la finale de la Ligue des champions avec un pic à 3,3 millions, là encore au moment du dénouement. Au total, 13,7 millions de téléspectateurs ont donc vu Gabriel rater son tir au but et le Paris Saint-Germain gagner sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. A noter que le match de Moïse Kouamé, grand supporter du PSG, à Roland-Garros, a probablement privé M6 et Canal+ de téléspectateurs, même si ce dernier a perdu avant la fin de la finale.

Ces chiffres sont forcément excellents, mais finalement le fait d'avancer la rencontre à 18 heures n'a pas changé grand-chose. En effet, l'audience ce PSG-Arsenal est similaire ou presque à celle du PSG-Inter de 2025. La finale de l'an dernier avait également été diffusée par M6 et Canal+ et avait réuni en moyenne 11,52 millions de téléspectateurs avec un pic à 13,5 millions en fin de match. De quoi réjouir M6 sait qu'en s'offrant les droits du Mondial 2026, il va y avoir probablement de belles audiences cet été, l'appétit du public français pour le football se confirmant.