ASSE : Pas de montée, Montanier prend la porte

Sèchement battue à Nice (4-1) en barrage retour vendredi, l’AS Saint-Etienne ne verra pas la Ligue 1 la saison prochaine. Un échec lourd de conséquence pour l’entraîneur Philippe Montanier qui se dirige tout droit vers un départ en fin de contrat.

Cet échec risque de laisser des traces à l’AS Saint-Etienne . Toujours en course après le nul concédé lors du barrage aller (0-0), les Verts ont été corrigés à Nice (4-1) au retour vendredi. Le troisième de Ligue 2 avait pourtant des raisons d’y croire face à un adversaire en crise et contraint d’évoluer dans une Allianz Riviera à huis clos. Mais les hommes de Philippe Montanier sont passés à côté de leur objectif.

La défaite sera forcément difficile à encaisser pour l’entraîneur stéphanois, d’autant qu’elle influence grandement son avenir à court terme. Le coach des Verts disposait d’une option pour prolonger d’une année en cas de montée en Ligue 1. Mais sans l’activation de cette option, son bail arrive à expiration cet été. Celui qui avait succédé à Eirik Horneland en février dernier se dirige donc vers un départ libre, sauf si ses dirigeants décident d’entamer de nouvelles discussions. Pour le moment, aucune information n’a filtré à ce sujet. Et le principal intéressé n’a pas souhaité en parler après la rencontre à Nice.

« Ma situation personnelle ? C’est indécent d’en parler vu la déception, le plus important c’est le club et l’institution, a réagi Philippe Montanier devant les médias. On aura le temps d’en parler. Ce n’est pas le moment de parler de moi. On avait beaucoup d’espoir sur ce match-là, ma situation n’est pas importante par rapport à celle du club. » En attendant d’être fixée sur l’identité de son coach pour la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne a programmé la reprise de l’entraînement le 1er juillet, révèle EVECT. Une date qui pourrait bien changer en cas d’arrivée d’un nouveau technicien.