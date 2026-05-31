Philippe Montanier battu pour la première fois
L'ASSE tombe de très haut

ASSE : Pas de montée, Montanier prend la porte

ASSE31 mai , 9:00
parEric Bethsy
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Sèchement battue à Nice (4-1) en barrage retour vendredi, l’AS Saint-Etienne ne verra pas la Ligue 1 la saison prochaine. Un échec lourd de conséquence pour l’entraîneur Philippe Montanier qui se dirige tout droit vers un départ en fin de contrat.
Cet échec risque de laisser des traces à l’AS Saint-Etienne. Toujours en course après le nul concédé lors du barrage aller (0-0), les Verts ont été corrigés à Nice (4-1) au retour vendredi. Le troisième de Ligue 2 avait pourtant des raisons d’y croire face à un adversaire en crise et contraint d’évoluer dans une Allianz Riviera à huis clos. Mais les hommes de Philippe Montanier sont passés à côté de leur objectif.

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La défaite sera forcément difficile à encaisser pour l’entraîneur stéphanois, d’autant qu’elle influence grandement son avenir à court terme. Le coach des Verts disposait d’une option pour prolonger d’une année en cas de montée en Ligue 1. Mais sans l’activation de cette option, son bail arrive à expiration cet été. Celui qui avait succédé à Eirik Horneland en février dernier se dirige donc vers un départ libre, sauf si ses dirigeants décident d’entamer de nouvelles discussions. Pour le moment, aucune information n’a filtré à ce sujet. Et le principal intéressé n’a pas souhaité en parler après la rencontre à Nice.
« Ma situation personnelle ? C’est indécent d’en parler vu la déception, le plus important c’est le club et l’institution, a réagi Philippe Montanier devant les médias. On aura le temps d’en parler. Ce n’est pas le moment de parler de moi. On avait beaucoup d’espoir sur ce match-là, ma situation n’est pas importante par rapport à celle du club. » En attendant d’être fixée sur l’identité de son coach pour la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne a programmé la reprise de l’entraînement le 1er juillet, révèle EVECT. Une date qui pourrait bien changer en cas d’arrivée d’un nouveau technicien.
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Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

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Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

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Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

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Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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