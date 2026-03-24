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OM : La chasse au président est ouverte !

OM24 mars , 14:00
parCorentin Facy
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Après le départ de Pablo Longoria, l’OM s’active pour trouver son nouveau président. Très influente auprès de Frank McCourt, Shéhérazade Semsar de Boisséson aura son mot à dire dans ce dossier.
L’Olympique de Marseille s’est officiellement séparé de Pablo Longoria ce lundi. Le dirigeant espagnol, président du club pendant six ans, a été remercié par l’OM dans un bref communiqué. Comme indiqué il y a déjà plusieurs semaines, c’est le jeune Alban Juster qui l’a remplacé, mais il ne s’agit que d’un intérim. Le club phocéen se cherche à présent un nouveau boss et selon les informations de La Provence, un groupe spécialisé a été mandaté pour « dégoter la future tête pensante » de l’Olympique de Marseille. Le quotidien régional explique que c’est Excel Sports Management, qui a déjà oeuvré par le passé pour recruter des dirigeants à l’OM, qui a été mandaté et qui va devoir proposer plusieurs noms à Frank McCourt dans les semaines à venir.
« Dans cette industrie, ce sont les meilleurs. Ils travaillent très bien » assure une source qui a déjà travaillé avec ce cabinet. Dans le processus, une femme aura également son mot à dire : Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille et proche de Frank McCourt. Très influente dans les sphères de décision autour du club phocéen selon La Provence, elle « devrait tenir un rôle majeur » dans le dossier du futur président de l’OM selon le quotidien régional même si en interne, on ne cesse de minimiser son poids dans les décisions.

« McCourt aura le dernier mot » assure l’OM

Dans l’entourage de McCourt Global, on ne veut pas qu’une fixette soit orientée sur Shéhérazade Semsar de Boisséson. « En tant que vice-présidente du conseil de surveillance, elle participe au processus de recherche au même titre et au même niveau que Jeff Ingram, président du conseil, conformément à leurs fonctions respectives au sein du conseil, dont c’est le rôle dans le schéma de gouvernance du club. A la fin, c’est Frank McCourt qui prendra la décision » ajoute-t-on dans l’entourage du propriétaire américain de l’Olympique de Marseille.

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Quant à savoir quel sera le profil du futur président, La Provence évoque un « entre-deux » entre Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria. Une chose est en tout cas certaine : les candidatures ne vont pas manquer, d’autant que le départ du dirigeant espagnol est entériné depuis plusieurs semaines. Mais l’heureux élu à venir est prévenu : « C’est le job le plus difficile du foot français, avec patron de la Ligue » évalue un fin connaisseur des instances et du football professionnel. Reste à voir quelle sera l’identité du futur patron de l’OM, et s’il aura les épaules pour passer après Pablo Longoria.
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O. Marseille
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4
O. Lyonnais
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5
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11
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13
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14
Le Havre
272769122235-13
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