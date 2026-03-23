Pablo Longoria a quitté l'OM

OM : Longoria envoie un message émouvant après son départ

OM23 mars , 21:30
parClaude Dautel
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Ce lundi, l'Olympique de Marseille a officialisé le départ de Pablo Longoria après quelques semaines de négociations. Le désormais ancien président de l'OM est sorti rapidement de son silence.
Même si Frank McCourt lui avait confié un rôle annexe après sa mise au placard le mois dernier, Pablo Longoria n'est pas du genre à se contenter d'une fonction purement diplomatique. Alors, les avocats du dirigeant espagnol ont négocié avec ceux de l'Olympique de Marseille, et ce lundi, dans un communiqué, le club phocéen a confirmé le départ définitif d'un président qui aura marqué l'histoire de l'OM à sa manière. Silencieux depuis sa mise en retrait, Pablo Longoria a pris la parole sur Linkedin, son canal de communication préféré, et il a envoyé un message aux supporters marseillais.
« Je viens de clôturer un chapitre important et très significatif de ma carrière. Écrire ce message suscite un mélange d’émotions. D’une certaine manière, cela me ramène au jour où je suis arrivé à l’Olympique de Marseille, avec de l’énergie, des idées et l’ambition de construire quelque chose de significatif, sans vraiment savoir ce que cette expérience allait devenir. Au fil des années, j’ai compris que le football va bien au-delà des résultats, des transferts ou des décisions à court terme. Il s’agit de construire un modèle — un modèle qui permette à un club d’être compétitif sur le terrain, durable dans sa structure et pertinent dans son rôle au sein de la société. Cette expérience a confirmé ma conviction que le football moderne exige une clarté de vision, de la discipline dans l’exécution et un fort sens de la responsabilité institutionnelle.
L’Olympique de Marseille a été une partie déterminante de ce parcours. Non seulement pour ce qu’il représente dans le football, mais aussi pour les défis qu’il apporte. C’est un club qui exige engagement, passion, résilience et la capacité de prendre des décisions sous une pression constante. J’ai abordé ces défis avec honnêteté et un sens clair des responsabilités.
Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m'a accordée et pour m’avoir donné l’opportunité de diriger cette institution durant ces années.
Ces six années ont façonné ma compréhension du jeu. Le football consiste aussi à développer les talents, à renforcer les structures, à ouvrir de nouvelles voies et à respecter l’identité de l’institution — y compris ceux qui l’ont construite et lui ont donné du sens.
Aujourd’hui, le football est une industrie mondiale, mais il reste profondément humain. Cela crée de la valeur, cela crée des emplois, cela crée des émotions. Et au centre de tout cela, il y a encore quelque chose de très simple : le lien entre un club et ses membres.
Je suis reconnaissant au football, à Marseille et à l’Olympique de Marseille pour la confiance qu’on m’a accordée au cours de ces six saisons.
Par-dessus tout, je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont rendu ce parcours possible : employés, entraîneurs, joueurs et supporters.
Je termine ce chapitre avec respect, perspective et gratitude », écrit Pablo Longoria. A voir désormais qui le remplacera à la tête de l'Olympique de Marseille, mais cette décision pourrait rapidement intervenir maintenant que le poste est officiellement libre.
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