OM : McCourt ne l'a pas viré, Longoria a craqué

L’Olympique de Marseille a officialisé ce lundi le départ de Pablo Longoria, évincé après six années au club. Le dirigeant espagnol laissera de bons souvenirs dans les mémoires de la majorité des supporters.

C’est officiellement terminé entre l’OM et Pablo Longoria . Après six années passés au club, d’abord comme directeur sportif puis à la présidence, le dirigeant espagnol a beaucoup oeuvré. Sous sa direction, l’Olympique de Marseille s’est stabilisé dans le haut du classement, décrochant plusieurs qualifications pour la Ligue des Champions. Sa relation avec Medhi Benatia a finalement précipité sa chute puisque le directeur du football et son président ne parvenaient plus à s’entendre, un divorce qui s’est officialisé au moment de choisir le successeur de Roberto De Zerbi.

Frank McCourt a par conséquent été contraint de trancher dans le vif, et le départ de Pablo Longoria s’est concrétisé. Néanmoins, selon le journaliste Sébastien Vidal, l’ex-directeur sportif du FC Valence a surtout été broyé par un club et son environnement et c’est cela qui a principalement causé sa perte, plus que le choix de son propriétaire de s’en séparer.

« Pablo Longoria, ce n’est pas un échec. C’est une usure. Il n’a pas perdu Marseille. C’est Marseille qui l’a rincé. Il est arrivé avec des idées, du boulot, une vraie lecture du foot moderne. Il a essayé de structurer. D’anticiper. De construire. Mais à l’OM, tu ne construis pas. Tu colmates. Tu réagis. Tu subis. Chaque crise efface la précédente. Chaque projet recommence de zéro. Et au bout d’un moment, même les plus solides lâchent » explique le journaliste sur X avant de conclure.

« Longoria, il n’a pas manqué de compétence. Il a manqué de temps. Et surtout… de calme. À Marseille, ça n’existe pas. Alors il part. Pas parce qu’il n’était pas à la hauteur. Parce que personne ne tient longtemps dans ce chaos » analyse Sébastien Vidal, convaincu que si Pablo Longoria avait tenu bon, Frank McCourt ne s’en serait pas séparé. L’Américain a finalement tranché dans le vif, au moment où le dirigeant espagnol ne s’entendait plus avec une partie de ses collaborateurs, dont Medhi Benatia. Un départ que les supporters olympiens risquent de regretter en fonction de l’identité du futur président de l’OM. En attendant de savoir qui succèdera à Pablo Longoria, c’est Alban Juster qui assure l’intérim en cette fin de saison.