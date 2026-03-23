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OM : McCourt ne l'a pas viré, Longoria a craqué

OM23 mars , 17:30
parCorentin Facy
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L’Olympique de Marseille a officialisé ce lundi le départ de Pablo Longoria, évincé après six années au club. Le dirigeant espagnol laissera de bons souvenirs dans les mémoires de la majorité des supporters.
C’est officiellement terminé entre l’OM et Pablo Longoria. Après six années passés au club, d’abord comme directeur sportif puis à la présidence, le dirigeant espagnol a beaucoup oeuvré. Sous sa direction, l’Olympique de Marseille s’est stabilisé dans le haut du classement, décrochant plusieurs qualifications pour la Ligue des Champions. Sa relation avec Medhi Benatia a finalement précipité sa chute puisque le directeur du football et son président ne parvenaient plus à s’entendre, un divorce qui s’est officialisé au moment de choisir le successeur de Roberto De Zerbi.

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Frank McCourt a par conséquent été contraint de trancher dans le vif, et le départ de Pablo Longoria s’est concrétisé. Néanmoins, selon le journaliste Sébastien Vidal, l’ex-directeur sportif du FC Valence a surtout été broyé par un club et son environnement et c’est cela qui a principalement causé sa perte, plus que le choix de son propriétaire de s’en séparer.
« Pablo Longoria, ce n’est pas un échec. C’est une usure. Il n’a pas perdu Marseille. C’est Marseille qui l’a rincé. Il est arrivé avec des idées, du boulot, une vraie lecture du foot moderne. Il a essayé de structurer. D’anticiper. De construire. Mais à l’OM, tu ne construis pas. Tu colmates. Tu réagis. Tu subis. Chaque crise efface la précédente. Chaque projet recommence de zéro. Et au bout d’un moment, même les plus solides lâchent » explique le journaliste sur X avant de conclure.
« Longoria, il n’a pas manqué de compétence. Il a manqué de temps. Et surtout… de calme. À Marseille, ça n’existe pas. Alors il part. Pas parce qu’il n’était pas à la hauteur. Parce que personne ne tient longtemps dans ce chaos » analyse Sébastien Vidal, convaincu que si Pablo Longoria avait tenu bon, Frank McCourt ne s’en serait pas séparé. L’Américain a finalement tranché dans le vif, au moment où le dirigeant espagnol ne s’entendait plus avec une partie de ses collaborateurs, dont Medhi Benatia. Un départ que les supporters olympiens risquent de regretter en fonction de l’identité du futur président de l’OM. En attendant de savoir qui succèdera à Pablo Longoria, c’est Alban Juster qui assure l’intérim en cette fin de saison.
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Derniers commentaires

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Et oui , c'est la vie copain, Ça reste du football pour moi ,une passion rien de plus 👊⚽

OM : McCourt ne l'a pas viré, Longoria a craqué

Je le regrette déjà... Un mec qui a restructuré le club, développé des partenariats , fait des montages de transferts made in himself... Un club qui a joué à guichet fermé x matchs... Les 100M de dettes ? Mais c'est surtout dû aux investissements. Qui regrette les 35M de Paixao ou Greenwood ? On peut lui reprocher son manque de continuité. Mais quand les entraîneurs dégagent, t'es par là même occasion obligé de dégager des joueurs venus sous les ordres des entraîneurs. Ex : RDZ avait monté un effectif pour joué à 3 derrière. Ce n'est pas un recrutement qui est fait pour jouer à 4. Hors Beye joue à 4 derrière. Rien que ça, ça va faire faire quelques mouvements... En tout cas je le regretterai.

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Le problème c'est que c'est le 1/10 qui compte dans la vraie vie et il vous fait mal

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Pour un foi que je suis d'accord avec un stéphanois 😜

Le PSG et Strasbourg demandent le report de leurs matchs

J'ai beaucoup de mal avec ça. Le PSG à largement l'effectif pour jouer deux fois par semaines. Concernant Strasbourg ,il joue contre des clubs de sous-zone.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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