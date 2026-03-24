OM : La Chaîne L'Equipe découpe Habib Beye

Ce dimanche en Ligue 1, l’OM est tombé de haut face au LOSC. Une défaite qui redistribue les cartes pour les places qualificatives à la prochaine Ligue des champions.

L’ OM traverse à nouveau une période difficile en Ligue 1. Contre le LOSC, les hommes d’Habib Beye se sont inclinés en affichant un visage bien terne, loin des ambitions affichées. Les supporters et observateurs craignent déjà le pire pour l’Olympique de Marseille, qui pourrait bien sortir du top 4 dans les semaines à venir. Pour Ludovic Obraniak, le manque de caractère des troupes phocéennes devient un véritable problème pour le projet du club.

Beye, un énorme problème pointé du doigt

Ces dernières sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet indiqué concernant cet OM moribond : « Sur le but de Giroud, il y a 5 joueurs du LOSC dans la surface adverse à quelques minutes de la fin. Et à Marseille, cette image n’est quasiment jamais arrivée. Parce qu’il n’y a jamais de dépassement de fonction dans cette équipe. Donc je comprends les maux de cette équipe et je comprends qu’Habib Beye veuille arrêter cette hémorragie des buts encaissés. Donc que tu aies une équipe qui soit un peu plus disciplinée, je peux le comprendre dans l’analyse, mais est-ce que ça colle à cette équipe ? Je ne sais pas.

Ce club, je le préfère mille fois quand il est déséquilibré. Je le préfère mille fois à cet OM trop sage, scolaire… C’est une équipe trop sage. J’aurais aimé qu’elle y mette un peu d’enthousiasme. »

Habib Beye devra profiter de la trêve internationale actuelle pour recharger les batteries et mettre en place les bons systèmes de jeu. À la reprise, l’OM se rendra sur la pelouse de l’AS Monaco, un concurrent direct en pleine forme, qui a récemment battu le PSG, le RC Lens et l’OL.