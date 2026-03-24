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Habib Beye

OM : La Chaîne L'Equipe découpe Habib Beye

OM24 mars , 10:00
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche en Ligue 1, l’OM est tombé de haut face au LOSC. Une défaite qui redistribue les cartes pour les places qualificatives à la prochaine Ligue des champions.
L’OM traverse à nouveau une période difficile en Ligue 1. Contre le LOSC, les hommes d’Habib Beye se sont inclinés en affichant un visage bien terne, loin des ambitions affichées. Les supporters et observateurs craignent déjà le pire pour l’Olympique de Marseille, qui pourrait bien sortir du top 4 dans les semaines à venir. Pour Ludovic Obraniak, le manque de caractère des troupes phocéennes devient un véritable problème pour le projet du club.

Beye, un énorme problème pointé du doigt 

Ces dernières sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet indiqué concernant cet OM moribond : « Sur le but de Giroud, il y a 5 joueurs du LOSC dans la surface adverse à quelques minutes de la fin. Et à Marseille, cette image n’est quasiment jamais arrivée. Parce qu’il n’y a jamais de dépassement de fonction dans cette équipe. Donc je comprends les maux de cette équipe et je comprends qu’Habib Beye veuille arrêter cette hémorragie des buts encaissés. Donc que tu aies une équipe qui soit un peu plus disciplinée, je peux le comprendre dans l’analyse, mais est-ce que ça colle à cette équipe ? Je ne sais pas.
Ce club, je le préfère mille fois quand il est déséquilibré. Je le préfère mille fois à cet OM trop sage, scolaire… C’est une équipe trop sage. J’aurais aimé qu’elle y mette un peu d’enthousiasme. »

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Habib Beye devra profiter de la trêve internationale actuelle pour recharger les batteries et mettre en place les bons systèmes de jeu. À la reprise, l’OM se rendra sur la pelouse de l’AS Monaco, un concurrent direct en pleine forme, qui a récemment battu le PSG, le RC Lens et l’OL.
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Aah Tebas... yavait longtemps !

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A l'inverse ce n'est pas parce qu'on a pas d'expérience, que l'on est pas compétent. Tes certitudes me font rire. en 20 ans de carrière dans le foot pro, Payet a très bien pu se faire une idée précise du poste de directeur sportif. Ce n'est pas un "parachuté" du foot. En fait on n'en sait rien dans un sens comme dans l'autre.

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Cette fois je suis d'accord avec lui Equipe jeune et pas préparée a la saison qu'ils ont fait Mais belle saison tout de même

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Donc de m.rde réuni ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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