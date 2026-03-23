L'OM est honteux, Daniel Riolo dénonce les coupables

Habib Beye a perdu son premier match de Ligue 1 avec l’OM au Vélodrome dimanche face à Lille (1-2). Mais pour Daniel Riolo, l’entraîneur olympien n’est pas le principal responsable de la déroute de son équipe face aux Dogues.

Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille avait une occasion en or de s’échapper de manière peut-être définitive en cas de victoire contre Lille dimanche après la défaite de l’Olympique Lyonnais face à l’AS Monaco quelques minutes plus tôt. A la mi-temps, le coup parfait était en train de se réaliser puisque l’OM était devant grâce à un but d’Ethan Nwaneri. La seconde période a toutefois été bien plus compliquée pour les hommes d’Habib Beye, lesquels se sont finalement inclinés (1-2) contre Lille au terme d’un match globalement très décevant.

Dans le jeu, les coéquipiers de Leonardo Balerdi n’ont rien montré de très enthousiasmant et cela commence à faire beaucoup pour Daniel Riolo. Sur RMC, le consultant a d’ailleurs fait le choix de taper sur les joueurs plutôt que d’enfoncer Habib Beye, pas plus responsable que Roberto De Zerbi du niveau cataclysmique de l’effectif aux yeux du journaliste de l’After Foot.

« On a changé le coach à Marseille et il y a zéro effet. Donc moi, on peut me dire qu’il y avait un problème avec De Zerbi car il ne faisait pas assez courir les joueurs. On peut me dire aujourd’hui que Beye fait des mauvais choix. Honnêtement, j’en ai rien à cirer. Dans cette équipe, les joueurs, ce sont le problème depuis le début » analyse le journaliste, très agacé que l'on ne remette pas suffisamment en cause les responsabilités des joueurs à l'Olympique de Marseille, avant de poursuivre.

« Tu changes les joueurs, tu trouves des nouvelles formules, tu changes les défenseurs, tu changes les titulaire : rien ne change ! C’est médiocre dans l’investissement, c’est médiocre techniquement… A tout point de vue, il ne se passe rien dans cette équipe de l’OM » estime Daniel Riolo, absolument effaré par le niveau de plus en plus inquiétant de cet Olympique de Marseille. Il faudra une réelle réaction de la part des joueurs olympiens après la trêve internationale pour conserver la troisième place. Car au vu de la forme récente de Lille et de Monaco, cette place pour le podium est loin d’être actée pour les joueurs d’Habib Beye. D’autant qu’au retour de la trêve, c’est un déplacement périlleux sur la pelouse de l’ASM qui attend Marseille.