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L'OM est honteux, Daniel Riolo dénonce les coupables

OM23 mars , 16:00
parCorentin Facy
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Habib Beye a perdu son premier match de Ligue 1 avec l’OM au Vélodrome dimanche face à Lille (1-2). Mais pour Daniel Riolo, l’entraîneur olympien n’est pas le principal responsable de la déroute de son équipe face aux Dogues.
Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille avait une occasion en or de s’échapper de manière peut-être définitive en cas de victoire contre Lille dimanche après la défaite de l’Olympique Lyonnais face à l’AS Monaco quelques minutes plus tôt. A la mi-temps, le coup parfait était en train de se réaliser puisque l’OM était devant grâce à un but d’Ethan Nwaneri. La seconde période a toutefois été bien plus compliquée pour les hommes d’Habib Beye, lesquels se sont finalement inclinés (1-2) contre Lille au terme d’un match globalement très décevant.
Dans le jeu, les coéquipiers de Leonardo Balerdi n’ont rien montré de très enthousiasmant et cela commence à faire beaucoup pour Daniel Riolo. Sur RMC, le consultant a d’ailleurs fait le choix de taper sur les joueurs plutôt que d’enfoncer Habib Beye, pas plus responsable que Roberto De Zerbi du niveau cataclysmique de l’effectif aux yeux du journaliste de l’After Foot.
« On a changé le coach à Marseille et il y a zéro effet. Donc moi, on peut me dire qu’il y avait un problème avec De Zerbi car il ne faisait pas assez courir les joueurs. On peut me dire aujourd’hui que Beye fait des mauvais choix. Honnêtement, j’en ai rien à cirer. Dans cette équipe, les joueurs, ce sont le problème depuis le début » analyse le journaliste, très agacé que l'on ne remette pas suffisamment en cause les responsabilités des joueurs à l'Olympique de Marseille, avant de poursuivre.

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« Tu changes les joueurs, tu trouves des nouvelles formules, tu changes les défenseurs, tu changes les titulaire : rien ne change ! C’est médiocre dans l’investissement, c’est médiocre techniquement… A tout point de vue, il ne se passe rien dans cette équipe de l’OM » estime Daniel Riolo, absolument effaré par le niveau de plus en plus inquiétant de cet Olympique de Marseille. Il faudra une réelle réaction de la part des joueurs olympiens après la trêve internationale pour conserver la troisième place. Car au vu de la forme récente de Lille et de Monaco, cette place pour le podium est loin d’être actée pour les joueurs d’Habib Beye. D’autant qu’au retour de la trêve, c’est un déplacement périlleux sur la pelouse de l’ASM qui attend Marseille.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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