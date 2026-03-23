OM : Balerdi invendable, Marseille a perdu 40ME

Leonardo Balerdi ne vit clairement pas la meilleure saison de sa carrière à l’Olympique de Marseille. Performant en 2024-2025, l’international argentin est de retour à un niveau bien inférieur.

Artisan majeur de la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions la saison dernière, Leonardo Balerdi avait pris une belle dimension sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien de l’OM avait un vrai faible pour le défenseur argentin, au point de lui confier le brassard de capitaine. Ce choix avait fait débat mais « RDZ » l’avait assumé, renouvelant sa confiance en Leonardo Balerdi avec ce statut de capitaine en début de saison.

Les performances de l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’ont malheureusement pas été à la hauteur, avec de nombreuses erreurs qui ont coûté cher à l’OM tout au long de la saison. A peine arrivé, Habib Beye a retiré en urgence le brassard à Balerdi pour le confier à Hojbjerg. Un choix logique pour Pierre Ménès, qui ne comprend pas du tout comment un entraîneur a pu avoir l’idée de responsabiliser à ce point un défenseur pourtant très fragile.

Surtout, l’ancien journaliste de Canal+ estime que Leonardo Balerdi, à force de plomber l’Olympique de Marseille avec ses nombreuses erreurs, est devenu invendable pour le club phocéen. Une tuile alors que l’été dernier, après sa belle saison 2024-2025, des clubs étaient prêts à monter jusqu’à 40 millions d’euros pour le natif de Villa Mercedes en Argentine.