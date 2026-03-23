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OM : Balerdi invendable, Marseille a perdu 40ME

OM23 mars , 12:20
parCorentin Facy
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Leonardo Balerdi ne vit clairement pas la meilleure saison de sa carrière à l’Olympique de Marseille. Performant en 2024-2025, l’international argentin est de retour à un niveau bien inférieur.
Artisan majeur de la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions la saison dernière, Leonardo Balerdi avait pris une belle dimension sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien de l’OM avait un vrai faible pour le défenseur argentin, au point de lui confier le brassard de capitaine. Ce choix avait fait débat mais « RDZ » l’avait assumé, renouvelant sa confiance en Leonardo Balerdi avec ce statut de capitaine en début de saison.
Les performances de l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’ont malheureusement pas été à la hauteur, avec de nombreuses erreurs qui ont coûté cher à l’OM tout au long de la saison. A peine arrivé, Habib Beye a retiré en urgence le brassard à Balerdi pour le confier à Hojbjerg. Un choix logique pour Pierre Ménès, qui ne comprend pas du tout comment un entraîneur a pu avoir l’idée de responsabiliser à ce point un défenseur pourtant très fragile.
Surtout, l’ancien journaliste de Canal+ estime que Leonardo Balerdi, à force de plomber l’Olympique de Marseille avec ses nombreuses erreurs, est devenu invendable pour le club phocéen. Une tuile alors que l’été dernier, après sa belle saison 2024-2025, des clubs étaient prêts à monter jusqu’à 40 millions d’euros pour le natif de Villa Mercedes en Argentine.
« Joueur le plus surcoté de Ligue 1? L’incontestable Leonardo Balerdi. Il est invendable pour Marseille, il vient de perdre son brassard de capitaine, mais rien que quelqu’un ait eu l’idée de pouvoir lui donner le brassard de capitaine, en soit, ça m’assoit » a glissé Pierre Ménès dans l’une de ses vidéos. Joueur le plus surcoté du championnat de France selon notre confrère, Leonardo Balerdi est encore apparu en grande difficulté dimanche face à Lille, se manquant notamment sur sa relance et amenant l’égalisation de Thomas Meunier en début de seconde période. En fin de contrat avec l’OM en juin 2028, l’Argentin sera certainement poussé vers la sortie. La question est maintenant de savoir si des clubs se positionneront pour recruter Leonardo Balerdi et si oui… à quel prix.

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Derniers commentaires

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Non mais je veux bien toutes ces histoires de Ouin ouin, mais ca n'empêche qu'on reste a 1-1 et le match est relancé. On a le droit de gueuler. On peux pas se faire entuber sans rien dire en permanence.

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Ca serait l'idéal les challenges. Genre 2 challenges par match et par entraineur. Le souci c'est que même après ca ils seraient encore capable de nous dire qu'il n'y a pas faute sur Endrick.

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Tybalt .... A la louche si tu prends déjà 80 pour ceux que tu cites, ca sera le sommet

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Il y en a beaucoup d'autre à vendre avant je pense à : Matt Turner Duje Caleta-Car,Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ,Tanner Tessmann, Martín Satriano,Adam Karabec, Roman Yaremchuk, Rachid Ghezzal puis malheureusement peut être Tolisso et un des 2 ailiers (Malik ou Alfonso)

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Il y aurait une solution très simple comme au basket, l'entraîneur de chaque équipe devrait avoir deux possibilités de visionnage de la VAR. Quand bien même il aurait eu vous me direz ça ne l'a pas empêché de visionner le tacle de boucher de Stessin sur Tolisso et de retirer son carton rouge.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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