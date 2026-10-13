OM : Kondogbia s’embrouille avec un supporter, le peuple a tranché

Scène chaude à Troyes lors du match de l'OM, avec l'embrouille entre Geoffrey Kondogbia et un supporter marseillais. Le joueur de l'OM est principalement pointé du doigt.

L’ambiance est toujours chaude avec l’Olympique de Marseille, et parfois encore plus en déplacement. Comme souvent, pour le match à Troyes, le stade de l’Aube était garni de supporters marseillais et pas uniquement dans le parcage visiteurs. La proximité que permet ce stade plus petit que le Vélodrome a donné lieu à une scène houleuse, où un supporter a interpellé Geoffrey Kondogbia pendant son échauffement.

Un supporter s'énerve, Kondogbia aussi

Le milieu de terrain de l’OM n’a pas aimé le ton employé et lui a fait savoir, tandis que le supporter en question a assuré que les critiques ne portaient que sur son niveau de jeu, et pas autre chose. La scène a fait le tour des réseaux sociaux, mais quelques comptes pro-marseillais ont apporté leur soutien à Kondogbia, rappelant qu’un supporter était là pour soutenir son équipe. « Soutien total à Geoffrey Kondogbia, odieusement insulté hier soir à Troyes par quelqu’un se présentant comme « supporter de l’OM ». Le joueur l’a très mal vécu et a tenté ensuite de s’expliquer avec l’auteur des insultes. C’EST SIMPLE : quand on est supporter, on encourage NOS joueurs. On ne les insulte pas », a lancé notamment Peuple Olympien, suivi par près de 30.000 supporters de l’OM.

Les réponses ont globalement démontré que, si ce comportement à tenir était habituellement vrai, cela ne valait pas pour un joueur qui est parmi les mieux payés du club et qui ne joue quasiment jamais depuis des mois. « Et lui il respecte le club ? 500k par mois il sait pas courir il est toujours blessé, quand il joue il est catastrophique », « Soutien? Quel soutien? Il peut partir quand il veut. Il a assez profité du club », « Il n’a pas du tout été insulté seulement dit qu’il était mauvais ce soir aucun soutien à Geoffrey Kondogbia », « Bien sûr qu'on a le droit de les insulter. Surtout un mec comme lui tout le temps bléssé et plus gros salaire de l’om », « 500k par mois pour dormir à l’infirmerie, ça mérite une mise au point sans insulte comme il y a eu », ont lancé les supporters, pour qui Kondogbia devrait laisser couler et se concentrer sur le terrain.

Cette scène n’est en tout cas pas allée plus loin, le joueur n’ayant pas fait une « Patrice Evra » pour s’en prendre physiquement à un supporter comme cela avait été le cas au Portugal en 2017. L’arrière gauche international de l’OM avait alors quitté le club dans la foulée…